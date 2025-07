Ranking ATP (21 luglio 2025): Jannik Sinner sul trono, Cobolli sempre più in alto e Darderi in ascesa

Jannik Sinner inizia la 59ª settimana consecutiva da n.1 del mondo. L’altoatesino, dopo il trionfo di Wimbledon, ha deciso di posticipare il proprio rientro nel massimo circuito internazionale, cancellandosi dal Masters1000 di Toronto e dando appuntamento a tutti all’altro 1000 di Cincinnati, per preparare al meglio l’ultimo Slam della stagione, gli US Open a New York, dove difende il titolo.

Una programmazione identica è quella del rivale principale di Jannik per il primato in classifica mondiale, ovvero lo spagnolo Carlos Alcaraz, sconfitto in finale a Londra dall’azzurro. Una gestione molto oculata del proprio percorso per rendere al meglio possibile nei Major. Sinner dunque guida le fila della graduatoria con 12030 punti, davanti ad Alcaraz (8600), al tedesco Alexander Zverev (6030), all’americano Taylor Fritz (5035) e al britannico Jack Draper (4650), britannico che anch’egli salterà l’appuntamento in Canada.

La medesima scelta del serbo Novak Djokovic, sesto della classifica con 4130 punti, a precedere Lorenzo Musetti (3350), che questa settimana tornerà a giocare a Washington dopo i suoi problemi fisici, l’americano Ben Shelton (3330), il danese Holger Rune (3250) e il russo Andrey Rublev (3160).

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 21 luglio

1. Jannik Sinner 12030

2. Carlos Alcaraz 8600

3. Alexander Zverev 6030

4. Taylor Fritz 5035

5. Jack Draper 4650

6. Novak Djokovic 4130

7. Lorenzo Musetti 3350

8. Ben Shelton 3330

9. Holger Rune 3250

10. Andrey Rublev 3160

Per quanto riguarda gli altri italiani, detto di Sinner e di Musetti, Flavio Cobolli aggiorna nuovamente in meglio il proprio posizionamento in classifica. Per le scadenze altrui, il tennista romano è n.18 del mondo da questa settimana, rafforzando il suo ruolo di n.3 d’Italia. Alle sue spalle, in top-100, ci sono Lorenzo Sonego (n.37), Matteo Berrettini (n.42), destinato a perdere posti per le scadenze in graduatoria, Matteo Arnaldi (n.44), Luciano Darderi (n.46), in grande ascesa e vittorioso nel torneo di Bastad (Svezia), Mattia Bellucci (n.63) e Luca Nardi (n.96).

AZZURRI IN TOP-100

1. Jannik Sinner 12030

7. Lorenzo Musetti 3350

18. Flavio Cobolli 2360

37. Lorenzo Sonego 1321

42. Matteo Berrettini 1225

44. Matteo Arnaldi 1215

46. Luciano Darderi 1189

63. Mattia Bellucci 924

96. Luca Nardi 655