Rally, Hyundai conferma il proprio impegno per il 2026

Hyundai Motorsport ha confermato che continuerà a correre nel FIA World Rally Championship anche per la prossima stagione agonistica. Il costruttore coreano sarà attivo a tempo pieno in veste ufficiale per l’ultimo anno con gli attuali regolamenti prima del nuovo ciclo che inizierà nel 2027.

Cyril Abiteboul, titolare del programma Hyundai nel Mondiale Rally, ha rispettato la parola data qualche mese fa. Il brand asiatico smentisce al momento tutte le speculazioni sul proprio futuro, più che mai incerto dopo l’annuncio dell’inedito programma nel FIA World Endurance Championship.

Ricordiamo infatti che Abiteboul ed i propri uomini si impegneranno nel Mondiale Endurance e di conseguenza anche nella 24h Le Mans con un nuovissimo prototipo dal 2026. La vettura, targata Genesis e sviluppata con telaio ORECA, debutterà nelle prossime settimane in Francia al Paul Ricard prima di un’intensa fase di test che porteranno all’omologazione, indetta tassativamente entro la fine dell’anno solare.

Genesis, realtà che attualmente è poco presente sulle strade europee, sarà coinvolta nel FIA WEC e successivamente nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship dal 2027. Il programma Hyundai nel Rally non verrà quindi ridotto almeno per il 2026 dall’impegno ‘endurance’, una buonissima notizia per tutto il WRC che si sarebbe ritrovato al via solamente con Toyota come unico costruttore ufficiale.

I dubbi restano però soprattutto per il 2027 quando il FIA WRC inizierà un nuovo ciclo regolamentare che porterà alla fine delle attuali auto (le Rally1 senza ibrido) che competono nella classe regina.

Hyundai è pienamente in corsa per il titolo 2025 con Ott Tanak dopo aver annullato il piccolo vantaggio accumulato ad inizio anno da Elfyn Evans. Questo weekend i protagonisti torneranno in azione in Finlandia, nuovo round tutto da seguire con le i20N Rally1 pronte per lottare ad armi pari contro le Toyota titolari.