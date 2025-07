Rally Estonia 2025, Neuville apre il gruppo dei migliori dopo la prima speciale

Comincia con il miglior tempo di Thierry Neuville nella prima prova speciale il Rally Estonia 2025, valevole come ottava tappa stagionale del WRC. Il campione del mondo in carica è stato il più veloce nell’unica Stage del giovedì, la Visit Estonia Tartu vald 1 di 1,76 chilometri, diventando così il leader provvisorio dell’evento in attesa del weekend.

Il belga della Hyundai ha terminato la PS1 serale in 1:42.9, confermandosi estremamente competitivo nelle prove spettacolo e precedendo di mezzo secondo la Toyota del gallese Elfyn Evans. Alle spalle del capofila della classifica generale iridata si è inserito al terzo posto il padrone di casa estone Ott Tanak (Hyundai), con un gap di 6 decimi dalla vetta.

Tutti i big sono racchiusi in 1″ dopo la prima speciale, con il fenomeno finlandese Kalle Rovanpera quarto al volante della seconda Toyota GR Yaris Rally1 mettendosi in rampa di lancio per cominciare a spingere forte nelle sette prove di domani. Da segnalare l’eccellente prestazione dell’estone Robert Virves, addirittura 5° assoluto a 1″2 dalla testa con la Skoda Fabia RS Rally2.