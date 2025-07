Quanti soldi ha guadagnato Pogacar con la vittoria al Tour de France 2025? Il montepremi è stellare

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2025. Lo sloveno ha indossato la maglia gialla al termine della quinta tappa dopo la fantastica prestazione offerta nella cronometro individuale, l’ha ceduta a Mathieu van der Poel per una frazione e poi l’ha riconquistata per altre tre giornate, l’ha passata a Ben Healy e poi l’ha ripresa dopo il trionfo ad Hautacam, non mollandola più. Il capitano della UAE Emirates si è imposto con oltre quattro minuti di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard, a dimostrazione di un dominio assoluto inscenato durante le tre settimane della Grande Boucle.

Il 26enne ha così conquistato il trofeo per la quarta volta in carriera ed entra sempre di più nella leggenda del ciclismo. Il fuoriclasse balcanico si è imposto sulle strade transalpine da Campione del Mondo in carica, dopo che l’anno scorso aveva giganteggiato concretizzando la mitologica doppietta Giro-Tour che mancava da ben 26 anni (l’ultimo a riuscirci era stato Marco Pantani nel 1998). Il nativo di Klanec andrà ora alla Vuelta di Spagna per completare la Tripla Corona, preludio al tentativo di difendere la maglia iridata in Rwanda a fine settembre.

Si tratta di un risultato rimarchevole dal punto di vista tecnico e agonistico, ma che ha anche un rilevante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Tour de France 2025? Parliamo di un assegno complessivo di 626.830 euro (esclusi i riconoscimenti per i GPM e quelli che arriveranno per i risultati nell’ultima tappa), che poi andrà diviso con compagni di squadra e staff in base agli accordi pattuiti da contratto.

Il grosso del montepremi deriva dal primo posto in classifica generale (500.000 euro), ma attenzione anche ai 44.000 euro guadagnati grazie alle quattro vittorie di tappa, ai 25.000 euro per il primo posto nella classifica degli scalatori, ai 20.000 euro per la seconda piazza nella classifica a punti, ai 22.000 euro per i quattro secondi posti di tappa ai 7.000 euro per i quattordici giorni in maglia gialla. Di seguito il quadro dettagliato del montepremi di Tadej Pogacar al Tour de France 2025.

MONTEPREMI TADEJ POGACAR TOUR DE FRANCE 2025

Vittoria classifica generale (maglia gialla): 500.000 euro.

Vittoria classifica scalatori (maglia a pois): 25.000 euro.

Secondo posto classifica a punti (maglia verde): 20.000 euro.

Vittorie di tappa: 4×11.000 = 44.000 euro.

Secondi posti di tappa: 4×5.500 = 22.000 euro.

Terzi posti di tappa: 1×2.800 = 2.800 euro.

Quinti posti di tappa: 1×830 = 830 euro.

Noni posti di tappa: 2×650 = 1.300 euro.

Giorni in maglia gialla: 14×500 = 7.000 euro.

Giorni in maglia a pois: 11×300 = 3.300 euro.

Giorni in maglia verde: 2×300 = 600 euro.

TOTALE: 626.830 (esclusi i premi per i GPM e quelli di squadra)