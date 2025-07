Quanti soldi guadagnano Usyk-Dubois per il Mondiale dei pesi massimi? Le cifre milionarie da capogiro

Oleksandr Usyk e Daniel Dubois daranno vita al match dell’anno nella serata odierna, quando saliranno sul ring di Wembley a Londra (Gran Bretagna) per contendersi il Mondiale unificato dei pesi massimi. Il pugile ucraino metterà in palio le cinture WBA, WBO, WBC che ha difeso lo scorso 21 dicembre battendo il britannico Tyson Fury per la seconda volta consecutiva, mentre il britannico metterà sul tavolo la corona IBF portata a casa il 21 settembre regolando Anthony Joshua proprio in questo stadio.

Si preannuncia un confronto altamente appassionante e avvincente: il rinominato The Cat vuole preservare la propria imbattibilità e partirà con i favori del pronostico, mentre il ribattezzato Dynamite proverà a vendicare la sconfitta rimediata nel recente passato contro l’ucraino e a coronare un sogno. Si tratta a tutti gli effetti dell’incontro di boxe più atteso dell’anno e il montepremi sarà davvero faraonico: quanti soldi guadagneranno Oleksandr Usyk e Daniel Dubois per la rivincita?

Secondo i tabloid inglesi (The Independent su tutti) la borsa totale di questo incontro supera i 200 milioni di dollari statunitensi (circa 172 milioni di euro). Usyk dovrebbe portare a casa il 65% degli introiti totali, per una cifra attorno ai 132 milioni di dollari (circa 113,5 milioni di euro), mentre Dubois dovrebbe accontentarsi di un segno pari a 71 milioni di dollari (circa 61,05 milioni di euro).

QUANTI SOLDI GUADAGNANO USYK E DUBOIS?

USYK: 132 milioni di dollari (circa 113,5 milioni di euro).

DUBOIS: 71 milioni di dollari (circa 61,05 milioni di euro).