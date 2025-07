Quanti soldi guadagnano Santoro e Pellacani con l’oro ai Mondiali di tuffi? Montepremi da dividere

Matteo Santoro e Chiara Pellacani hanno conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali 2025 di tuffi, imponendosi nel trampolino 3 metri sincro misto che ha animato la giornata odierna a Singapore. Gli azzurri hanno trionfato al termine di cinque rotazioni da urlo, imponendosi con il punteggio di 308,13 avanti agli australiani Cassiel Rousseau e Maddison Keeney (307,26) e ai cinesi Cheng Zilong e Li Yajie (305,70). I maestri si sono inchinati al cospetto dei nostri portacolori, capaci di esprimersi a livelli sublimi.

La coppia italiana è entrata per sempre nella storia, anche perché battere i maestri di questo sport è un’impresa rarissima alle nostre latitudini: lasciarsi alle spalle i cinesi è qualcosa di leggendario che soltanto un’eletta come Tania Cagnotto era riuscita a fare in passato. Si tratta anche del primo titolo conquistato dal Bel Paese in questa rassegna iridata riservata agli sport acquatici, replicato poche ore dopo da Simone Cerasuolo nei 50 metri rana (nuoto in vasca).

Il risultato conseguito a Singapore ha un’enorme rilevanza dal punto di vista agonistico e sportivo, ma porta in dote anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi hanno guadagnato Matteo Santoro e Chiara Pellacani conquistando la medaglia d’oro ai Mondiali di tuffi? Il trionfo dal trampolino ha fruttato un assegno del valore pari a 20.000 dollari statunitensi (circa 17.450 euro), che però i due atleti dovranno dividersi: 10.000 dollari (circa 8.725 euro) a testa.

QUANTI SOLDI GUADAGNANO SANTORO E PELLACANI CON L’ORO AI MONDIALI?

20.000 dollari statunitensi (circa 17.450 euro) da dividere, dunque 10.000 dollari (circa 8.725 euro) a testa.