Quanti soldi guadagna Oleksandr Usyk vincendo il Mondiale dei pesi massimi? Montepremi faraonico

Oleksandr Usyk si è laureato Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi. Il pugile ucraino ha sconfitto Daniel Dubois per ko al quinto round sul ring di Wembley a Londra, mandando al tappeto l’avversario con un micidiale gancio destro replicato pochi secondi dopo da un sinistro. Il ribattezzato The Cat ha nuovamente avuto la meglio su un britannico dopo aver avuto la meglio su Tsyon Fury in due occasioni: stasera ha difeso le cinture WBA, WBO, WBC, IBO e ha strappato la WBC al rivale, unificando così le corone nella categoria regina come aveva già fatto la scorsa estate.

Il 37enne ha dominato in lungo e in largo per un quarto d’ora, rispettando il pronostico della vigilia. L’ucraino era già riuscito nell’impresa di riunificare le corone tra i pesi cruiser prima di passare al piano superiore, senza dimenticarsi che è il Campione Olimpico di Londra 2012 (tredici anni fa ebbe la meglio su Clemente Russo in finale). Si trattava di uno degli eventi pugilistici più importanti e attesi degli ultimi decenni, tanto da generare un enorme interesse economico.

Quanti soldi ha guadagnato Oleksandr Usyk vincendo il Mondiale unificato dei pesi massimi? La borsa totale di questo incontro dovrebbe ammontare a circa 203 milioni di dollari statunitensi. Secondo i tabloid inglesi (The Independent su tutti) dovrebbe avere portato a casa il 65% degli introiti totali, per una cifra attorno ai 132 milioni di dollari (circa 113,5 milioni di euro),

QUANTI SOLDI GUADAGNANO USYK E DUBOIS?

