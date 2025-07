Quanti soldi guadagna Jonathan Milan per la maglia verde al Tour de France? Montepremi interessante

Jonathan Milan salirà sul podio che verrà allestito ai Campi Elisi di Parigi, dove verranno premiati i grandi protagonisti del Tour de France 2025. Il velocista friulano si meriterà l’onore da vincitore della classifica a punti: alla vigilia dell’ultima tappa, che prevede tre strappi a Montmarte prima della conclusione all’ombra della Torre Eiffel, il ciclista italiano risulta irraggiungibile dal suo più immediato inseguitore (lo sloveno Tadej Pogacar) e dunque può già festeggiare un traguardo storico.

Lo sprinter della Lidl-Trek è diventato il terzo rappresentante del Bel Paese a conquistare la prestigiosa maglia verde, il simbolo che storicamente premia le ruote veloci alla Grande Boucle: in passato ci erano riusciti soltanto Franco Bitossi nel 1968 e Alessandro Petacchi nel 2010. Il nativo di Tolmezzo si è meritato il trionfo grazie a due vittorie di tappa (l’ottava a Laval e la diciassettesima a Valence), un paio di secondi posti (nella terza frazione a Dunkerque e nella nona a Chateauroux) e gli sforzi profusi ai traguardi volanti.

Si tratta di un notevole risultato dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico: quanti soldi ha guadagnato Jonathan Milan conquistando la maglia verde al Tour de France? Il montepremi previsto è pari a 25.000 euro, a cui si aggiungono 300 euro per ogni giorno trascorso indossando il simbolo del primato: l’azzurro è rimasto al comando della classifica per 17 frazioni e dunque ha portato a casa 5.100 euro.

Per quanto concerne i successi di tappa, invece, l’assegno è pari a 11.000 euro per ogni affermazione (22.000 euro complessivi), a cui si aggiungono altri 11.000 euro totali per i secondi posti parziali. Da non dimenticare i sette sprint intermedi vinti (1.500 euro l’uno, per un totale di 10.500 euro) e un terzo posto parziale (500 euro). Il totale ammonta così a 74.100 euro, che come da tradizione andranno divisi con i compagni di squadra in base a percentuali concordate in precedenza.

MONTEPREMI JONATHAN MILAN AL TOUR DE FRANCE

Primo posto nella classifica a punti: 25.000 euro.

Giorni in maglia verde: 17×300 = 5.100 euro.

Vittorie di tappa: 2×11.000 = 22.000 euro.

Secondi posti di tappa: 2×5.5.500 = 11.000 euro.

Sprint intermedi: 11.000 euro.

TOTALE: 74.100 euro.