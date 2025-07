Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Wimbledon? Montepremi faraonico

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025, sconfiggendo lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 e conquistando lo Slam sull’erba londinese per la prima volta in carriera. Un italiano non si era mai imposto sui sacri prati in oltre un secolo di storia, oggi il fuoriclasse altoatesino ha rimontato il grande rivale e si è meritato l’apoteosi totale ai prestigiosi Championships.

Poche settimane dopo essersi visto annullare tre set-point dall’avversario nell’atto conclusivo del Roland Garros, il 23enne ha prontamente inflitto una grande lezione all’iberico e ha messo le mani sul quarto Slam dopo due sigilli agli Australian Open e una stoccata agli US Open. Il nostro portacolori ha saputo detronizzare Alcaraz, che cercava di difendere il titolo.

Si tratta di un risultato enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, tra l’altro arrivato dopo essersi lasciato alle spalle il dramma della terra rossa di Parigi e con un fastidio al gomito destro riscontrato durante l’ottavo contro il bulgaro Grigor Dimitrov, travolgendo poi lo statunitense Ben Shelton, il serbo Novak Djokovic e il numero 2 del ranking ATP.

Il numero 1 del mondo rafforza il proprio primato in vetta alla classifica internazionale, respingendo il tentativo di avvicinamento da parte del murciano grazie a una prestazione semplicemente maiuscola. Il trionfo è notevole e ha anche un rimarchevole riscontro economico: quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner vincendo Wimbledon 2025?

L’assegno è sontuoso, visto che stiamo parlando di 3 milioni di sterline (circa 3,467 milioni di euro). Carlos Alcaraz si dovrà invece consolare con l’emolumento previsto per il finalista perdente: 1,52 milioni di sterline (circa 1,756 milioni di euro).

