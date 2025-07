Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Wimbledon? E se vince il torneo… Montepremi e cifre

Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic con il perentorio punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 e si è qualificato alla finale di Wimbledon 2025, che giocherà domenica 13 luglio (ore 17.00 italiane) contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Si preannunciava una battaglia campale tra il numero 1 del mondo e il 24 volte Campione Slam, invece il fuoriclasse altoatesino ha schiacciato senza pietà il fenomeno serbo e ha chiuso i conti in meno di due ore di gioco.

Il tennista italiano ha giganteggiato in lungo e in largo nei primi due set, non concedendo nulla sui proprio turni di battuta e asfissiando l’avversario con la potenza dei suoi colpi. Il 38enne ha chiamato un medical time-out prima di iniziare il terzo parziale, al ritorno in campo ha operato un break e ha avuto una ghiotta chance per issarsi sul 4-0, ma il nostro portacolori l’ha annullata con grande piglio e ha ribaltato la situazione, involandosi così verso un successo di enorme caratura agonistica.

Dopo la grande paura avuta agli ottavi contro il bulgaro Grigor Dimitrov (si è trovato sotto per 0-2 prima che il rivale si infortunasse) e dopo aver schiacciato in maniera perentoria lo statunitense Ben Shelton ai quarti, il 23enne ha giocato sull’erba londinese indossando ancora il tutore al gomito destro ma ha dato l’impressione di essere in ottime condizioni fisiche. Tra un paio di giorni un nuovo testa a testa rovente con Carlos Alcaraz dopo la recente finale del Roland Garros in cui ha avuto tre match-point.

Il numero 1 del mondo giocherà la quinta finale Slam della propria carriera: dopo i trionfi agli Australian Open (due) e agli US Open e dopo il ko sulla terra rossa di Parigi, l’azzurro avrà la possibilità di lottare sui sacri prati per alzare il prestigioso titolo. Dall’altra parte della rete si ritroverà il suo grande rivale, che proverà a difendere il titolo e a firmare la doppietta Roland Garros-Wimbledon per la seconda volta consecutiva in carriera.

Si tratta di un risultato enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un rilevante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner qualificandosi alla finale di Wimbledon 2025? Il montepremi è decisamente sontuoso, visto che stiamo parlando di 1,52 milioni di sterline (circa 1,756 milioni di euro). Se vincesse il torneo festeggerebbe con un lauto assegno di 3 milioni di sterline (circa 3,467 milioni di euro).

QUANTI SOLDI GUADAGNA SINNER CON LA FINALE A WIMBLEDON?

1,52 milioni di sterline (circa 1,756 milioni di euro).

E SE VINCESSE IL TORNEO…

3 milioni di sterline (circa 3,467 milioni di euro)