Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nel ranking ATP? Balzo roboante: è il n.4 d’Italia!

Luciano Darderi continua a macinare una vittoria dopo l’altra nella stagione estiva europea della terra battuta e, dopo il trionfo della scorsa settimana a Bastad, raggiunge la finale anche nel torneo ATP 250 di Umago facendo un grande balzo nel ranking mondiale. L’azzurro ha sconfitto in due set l’argentino Camilo Ugo Carabelli per 7-6 6-3 e affronterà domani nell’ultimo atto uno tra il bosniaco Damir Dzumhur e lo spagnolo Carlos Taberner.

Darderi, grazie a questo filotto di 8 successi consecutivi tra il rosso svedese e quello croato, è tornato tra i migliori 40 al mondo avvicinandosi al best ranking di numero 32 toccato il 5 agosto 2024 e mettendosi clamorosamente in corsa per provare ad essere testa di serie agli US Open. In questo momento l’italo-argentino classe 2002 sarebbe 36° nella classifica virtuale, effettuando un salto di 10 posizioni in una sola settimana, ma domani potrebbe salire un altro gradino.

La vittoria in finale a Umago lo proietterebbe infatti a quota 1414 punti, davanti al canadese Gabriel Diallo che occupa attualmente il 35° posto, anche se ci sarebbe il rischio di venire scavalcato in extremis dal francese Corentin Moutet nel caso in cui dovesse conquistare il titolo nell’ATP 500 di Washington (ipotesi remota, anche se non impossibile). Nel frattempo Darderi ha superato in un colpo solo sia Matteo Arnaldi che Lorenzo Sonego, diventando il nuovo numero 4 d’Italia da lunedì prossimo alle spalle di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI 28 LUGLIO

Ranking lunedì 21 luglio: 1189 punti, 46° posto.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1329 punti, 36° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1414 punti, 35° posto virtuale.