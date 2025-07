Quante posizioni guadagna Lorenzo Sonego nel ranking ATP? Balzo a Wimbledon e possibile sorpasso su Berrettini!

Lorenzo Sonego ha vinto una spettacolare maratona contro lo statunitense Brandon Nakashima, imponendosi al tie-break del quinto set e meritandosi così la qualificazione agli ottavi di finale di Wimbledon 2025. Il tennista piemontese conferma l’ottima tenuta nei corpo a corpo, è riuscito a rimontare un break nel parziale decisivo e si è così assicurato l’ingresso tra i migliori 16 sui sacri prati.

Il nostro portacolori se la dovrà vedere con lo statunitense Ben Shelton, contro cui ha purtroppo perso ai quarti degli Australian Open e al primo turno del Roland Garros nel corso di questa stagione. Servirà una grande magia al 30enne per superare l’ostacolo americano e continuare a sognare nel terzo Slam di una stagione che si sta rivelando proficua.

Il cammino inscenato sull’erba londinese gli sta permettendo anche di scalare il ranking ATP: rispetto all’inizio settimana ha recuperato sette posizioni e si è issato al 40mo posto virtuale con 1.321 punti all’attivo, ma ora si spera di migliorare ulteriormente la situazione. In caso di approdo ai quarti volerebbe a quota 1.521 e sarebbe virtualmente in 35ma posizione, scavalcando Matteo Berrettini (virtualmente 36mo con 1.475) e diventando così il numero 4 d’Italia dietro a Sinner, Musetti e Cobolli.

Accedendo alle semifinali si parlerebbe di 1.921 punti e di una 27ma piazza virtuale, mentre con l’approdo all’atto conclusivo si isserebbe a 2.421 e si tratterebbe di un virtuale ingresso in top-20 per la prima volta in carriera (18mo posto, non è mai stato meglio di 21mo in carriera). Alzando al cielo il trofeo andrebbe a 3.121 e sarebbe virtualmente decimo, ma chiaramente bisognerà tenere in considerazione i risultati degli avversari.

RANKING ATP LORENZO SONEGO

Ranking ATP al 30 giugno: 47mo posto.

Ranking ATP virtuale con gli ottavi a Wimbledon: 40mo posto con 1.321 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Wimbledon: 35mo posto con 1.521 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Wimbledon: 27mo posto con 1.921 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Wimbledon: 18mo posto con 2.421 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Wimbledon: 10mo posto con 3.121 punti.