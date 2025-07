Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nel ranking ATP? Terzo italiano in top20! E non è finita a Wimbledon…

Flavio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025: l’azzurro, che lo scorso anno si era fermato al secondo turno, dovendo scartare dunque 50 punti lunedì 14 luglio, guadagna punti e posizioni nel ranking ATP.

L’azzurro, che lunedì 30 giugno occupava la 24ma posizione in classifica, al momento guadagna ben 4 posizioni virtuali, salendo da 2035 a quota 2185. Per guadagnare ulteriori posizioni, invece, Cobolli dovrà superare un altro turno: con i quarti di finale andrebbe a 2385, in 19ma posizione.

La corsa di Flavio Cobolli potrebbe continuare ancora: con le semifinali si porterebbe a quota 2785, al 14° posto, mentre in caso di approdo in finale, l’azzurro salirebbe a quota 3285, guadagnando virtualmente la nona posizione, infine in caso di vittoria del torneo andrebbe a quota 3985, salendo al sesto posto virtuale.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking lunedì 16 giugno: 2035 punti, 24° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 2185 punti, 20° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 2385 punti, 19° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2785 punti, 14° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 3285 punti, 9° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 3985 punti, 6° posto virtuale.