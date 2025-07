Quando si giocano le semifinali a Wimbledon? Data, programma, orari, tv

Andranno in scena venerdì 11 luglio le semifinali del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025: sul Centre Court, a partire dalle ore 14.30 italiane si disputeranno i due atti del penultimo turno del terzo torneo stagionale del Grand Slam.

Si disputerà dapprima la semifinale della parte bassa del tabellone, con la sfida tra lo statunitense Taylor Fritz e lo spagnolo Carlos Alcaraz, che hanno disputato ieri i quarti di finale, mentre a seguire tornerà in campo Jannik Sinner, che attende di scoprire chi sarà il prossimo avversario, tra Flavio Cobolli ed il serbo Novak Djokovic.

Le semifinali maschili di Wimbledon 2025 saranno trasmesse in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di Fritz-Alcaraz e Sinner-Cobolli o Djokovic.

CALENDARIO WIMBLEDON 2025

Venerdì 11 luglio (orari italiani)

Centre Court – Dalle 14.30

Taylor Fritz (USA) [5] v Carlos Alcaraz (ESP) [2]

A seguire

Jannik Sinner (ITA) [1] v Flavio Cobolli (ITA) [22] o Novak Djokovic (SRB) [6]

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport per Fritz-Alcaraz e Sinner-Cobolli o Djokovic.