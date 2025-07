Quando la prossima gara di MotoGP? GP Austria 2025: programma, orari, tv, streaming. Si riparte dopo la pausa estiva

È tempo di ferie, per la MotoGP, che – dopo aver corso in quattro degli ultimi cinque weekend – si prende una pausa per tirare il fiato. Non sono difatti programmate competizioni nei prossimi tre fine settimana. Il ritorno in azione del Motomondiale è però programmato in un momento generalmente festivo, poiché il Gran Premio d’Austria si correrà dal 15 al 17 agosto.

Aritmeticamente siamo già entrati nella seconda metà della stagione, ma concettualmente lo si farà solo a Spielberg. L’impianto è il paradigma della pista “stop-and-go”, ovverosia caratterizzata da violente frenate seguite da feroci accelerazioni. Non a caso, la Ducati qui ha sempre eccelso, imponendosi anche in momenti storici in cui inseguiva le Case giapponesi.

Nel 2024, in MotoGP si assistette al back-to-back di Francesco Bagnaia, che si impose sia nella Sprint (davanti a Jorge Martin e Aleix Espargaro) che nel Gran Premio della domenica (in questo caso precedendo Martin ed Enea Bastianini). In Moto2 festeggiò invece Celestino Vietti, mentre in Moto3 festeggiò David Alonso. Cosa accadrà in questo 2025? Se non si potrà essere in loco, l’unico modo per scoprirlo è seguire il GP d’Austria in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP AUSTRIA 2025

VENERDÌ 15 AGOSTO

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-17:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17:20-17:30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 16 AGOSTO

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:15, MotoE, GARA-1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, MotoE, GARA-2

DOMENICA 17 AGOSTO

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:30, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP AUSTRIA IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del GP di Austria. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento austriaco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Austria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.