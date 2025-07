Quando la prossima gara di F1? GP Ungheria 2025: programma, orari, tv, streaming

Il Mondiale di Formula Uno non si ferma, poiché sarà in azione anche settimana prossima prima delle ferie estive. Dunque, i dieci team si apprestano a trasferirsi dalle Ardenne a un contesto climaticamente e culturalmente totalmente diverso. Il weekend dell’1-3 agosto è difatti dedicato al Gran Premio d’Ungheria.

L’appuntamento magiaro è diventato una piccola istituzione del calendario. Vuoi perché non manca l’appuntamento con il Circus dal 1986 (quella del 2025 sarà pertanto la quarantesima edizione consecutiva), vuoi perché si è sempre disputato in piena estate, assumendo quindi la valenza di “classica”. Un risultato notevole per una nazione priva di piloti o industrie automobilistiche di rilievo.

Nel 2024 si verificò una doppietta McLaren. Oscar Piastri ottenne la prima vittoria della carriera precedendo Lando Norris. Non mancò qualche perplessità legata alla gestione della corsa, sia da parte del team che da parte del pilota inglese, ma non vi fu alcuno strascico concreto. Il podio fu completato da Lewis Hamilton (Mercedes). Cosa accadrà nel 2025? Per capirlo, basterà seguire la corsa in TV.

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Ungheria.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara dell’Hungaroring. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento magiaro potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Ungheria dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP UNGHERIA 2025

VENERDÌ 1 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 13:30-14:30, Prove libere 1

Ore 17:00-18:00, Prove libere 2

SABATO 2 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:30-13:30, Prove libere 3

Ore 16:00-17:00, Qualifiche

DOMENICA 3 AGOSTO (ORARIO ITALIANO)

Ore 15:00, GARA