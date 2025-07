Quando la prossima gara di F1? GP Belgio 2025: programma, orari, tv, streaming

Il Mondiale di Formula Uno si prende una pausa più lunga del consueto. Il calendario 2025 ha infatti fisionomia differente rispetto a quelli del recente passato. Di solito, luglio era un mese frenetico, nel quale era programmata una gara dopo l’altra. Viceversa, quest’anno, ci saranno due weekend di respiro prima del Gran Premio del Belgio (25-27 luglio).

Sarà un’edizione significativa per la corsa belga. Difatti, la gara programmata a fine mese sarà la settantesima con valenza iridata nella storia. Il GP del Belgio diventerà quindi il quarto appuntamento a raggiungere la pietra miliare delle 70 repliche (gli altri sono Gran Bretagna, Italia e Montecarlo). All’orizzonte non si vedono altri Paesi in grado di aggiungersi al club.

A Spa-Francorchamps assisteremo alla terza Sprint della stagione, dopo quelle disputatesi a Shanghai e Miami. Un tempo programmato in primavera, il GP del Belgio sul finire degli anni ’80 è stato spostato tra fine agosto e inizio settembre. L’ultimo cambio di collocazione è avvenuto nel 2023, quando è stato “anticipato” a luglio. Detto questo, come seguire la corsa belga in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio del Belgio.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Spa-Francorchamps. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento delle Ardenne potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Belgio, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP BELGIO 2025

VENERDÌ 25 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:30-13:30, Prove libere

Ore 16:30-17:15, Qualifica Sprint

SABATO 26 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:00, Sprint

Ore 16:00, Qualifiche

DOMENICA 27 LUGLIO (ORARIO ITALIANO)

Ore 15:00, GARA