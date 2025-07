Quando la F1 su TV8 oggi: programma Sprint e qualifiche GP Belgio 2025

Sabato 26 luglio, il Gran Premio del Belgio di F1 vivrà la sua giornata più intensa, poiché ci saranno due sessioni davvero pregnanti. Si comincia già con la Sprint, nella quale saranno conferiti punti valevoli per il Mondiale. Dopodiché bisognerà ripartire da capo per le Qualifiche, atte a determinare un nuovo schieramento di partenza in vista del Gran Premio di domenica.

Sarà un’edizione significativa, quella del 2025. La corsa belga taglierà infatti il significativo traguardo delle 70 presenze nel calendario iridato. Solo altri quattro eventi (Gran Bretagna, Italia e Montecarlo) possono dire di aver raggiunto tale pietra miliare. Certo, non si è sempre gareggiato a Spa-Francorchamps, ma negli ultimi 40 anni il contesto è sempre stato quello delle Ardenne.

Incredibile, ma vero, negli ultimi tre anni Max Verstappen è sempre stato il più veloce in qualifica, ma non è mai scattato dalla pole position! Questo perché l’olandese ha dovuto incassare retrocessioni in griglia a causa della sostituzione di elementi della sua power unit, oppure del cambio! A beneficiarne, è sempre stata la Ferrari (nel 2022 con Carlos Sainz, nel 2023 e 2024 con Charles Leclerc). Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo non bisogna fare altro che accomodarsi davanti alla TV?

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 26 luglio

Ore 09.50 F1, Qualifica Sprint – Replica tv in chiaro.

Ore 12.00 F1, Sprint – Diretta tv in chiaro.

Ore 16.00 F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.

PALINSESTO GP BELGIO F1 OGGI

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, in chiaro e in diretta, sia le Qualifiche che la Sprint di Spa Francorchamps.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti nel circuito del Belgio. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento belga potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà sprint e qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Belgio, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – SABATO GP BELGIO 2025 (ORARI ITALIANI)

Ore 12.00 – SPRINT su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 16.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)