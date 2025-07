Quando la F1 su TV8 oggi: programma gara GP Gran Bretagna 2025

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 di F1 si disputerà nel pomeriggio di domenica 6 luglio. Come sempre, c’è da tenere in considerazione il fuso orario, differente tra il Regno Unito e l’Europa Centrale. A volte viene aggiustata l’ora di partenza locale, altre è invece il resto del Vecchio Continente a doversi adattare.

A questo giro, gli inglesi si sono tenuti stretti l’orario canonico. Dunque, dalle nostre parti, i semafori si spegneranno più tardi del consueto. D’altronde la terra d’Albione non deve gestire mediaticamente alcuna contemporaneità eccellente (leggasi la finale di Wimbledon, che si giocherà domenica prossima).

Vedremo se il meteo sarà un fattore. Da queste parti è sempre un terno al lotto, perché si può correre in condizioni di grande caldo, oppure sotto una pioggia sostanzialmente autunnale. Ovviamente, sono contemplate anche tutte le opzioni intermedie, con la possibilità che le condizioni cambino strada facendo! Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire il GP di Gran Bretagna in TV.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 6 luglio

Ore 19:00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP GRAN BRETAGNA F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Gran Bretagna.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Silverstone. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento britannico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Gran Bretagna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP GRAN BRETAGNA 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 6 luglio (orari italiani)

Ore 16:00 F1, Gara (52 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).