Quando guadagna Manny Pacquiao per il Mondiale dei pesi welter a 46 anni? I milioni che lo hanno convinto a tornare sul ring…

“Non sono tornato per i soldi, ma per la gloria“. Manny Pacquiao aveva risposto in questo modo quando gli era stato chiesto il motivo del suo rientro agonistico dopo quattro stagioni di assenza dall’universo agonistico. Il 46enne filippino si è rimesso i guantoni per l’onore e provare a regalarsi una nuova gioia sportiva, non tanto per una vile ragione pecuniaria.

D’altronde il fuoriclasse asiatico ha messo da parte circa 770 milioni di dollari nel corso della sua strabiliante carriera, è amatissimo in patria dove ricopre anche un ruolo politico e ha già scritto la storia del pugilato infilando successi a ripetizioni e conquistando titoli iridati in serie: un assegno più o meno generoso non cambierebbe la vita a un uomo che ha scritto la storia della boxe.

In effetti la borsa garantita per il Mondiale WBC dei pesi welter contro Mario Barrios, in programma nella notte italiana a Las Vegas, non è nulla di così clamoroso ed è ben lontana dalle cifra fantasmagoriche a cui era abituato nei suoi giorni migliori: parliamo di un ingaggio di circa 12 milioni di dollari (circa 10,32 milioni di euro), a cui si aggiungerebbe una percentuale sul ricavato dalla pay-per-view per complessivi 17-18 milioni di dollari (circa 14,62-15,48 milioni di euro).

Mario Barrios si dovrà accontentare delle briciole: il valore dell’ingaggio per il 30enne statunitense-messicano è tra i 500.000 dollari e il milione di dollari, poi si aggiunge una parte del ricavato televisivo per una stima di circa 2,5 milioni di dollari (circa 2,15 milioni di euro).

QUANTI SOLDI GUADAGNA MANNY PACQUIAO PER IL RITORNO?

