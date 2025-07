Quando gioca l’Italia la semifinale di Nations League di volley femminile? Orario, avversaria, tv, streaming

L’Italia si è qualificata alla semifinale della Nations League 2025 di volley femminile, sconfiggendo gli USA per 3-0 e proseguendo così la propria avventura a Lodz (Polonia), località che sta ospitando la Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche hanno prevalso con grande piglio contro le americane, dettando legge nei momenti caldi dei primi due parziali e poi prodigandosi in una bella rimonta nella terza frazione, annullando anche tre set-point.

Le ragazze del CT Julio Velasco proseguono così il proprio cammino e prolungando la striscia di imbattibilità, salita così a 27 vittorie di fila (record assoluto alle nostre latitudini). La Nazionale tornerà in campo sabato 26 luglio (o alle ore 16.00 o alle ore 20.00, il programma dettagliato verrà definito in seguito) per disputare la semifinale contro la vincente del confronto tra Polonia e Cina: dall’altra parte della rete ci saranno le arrembanti padrone di casa o le insidiose asiatiche?

L’Italia ha tutte le carte in regola per infilare un’altra affermazione e andare a difendere il titolo nell’atto conclusivo della competizione che va da riscaldamento in vista dei Mondiali previsti tra fine agosto e inizio settembre in Thailandia. Dall’altra parte del tabellone si disputeranno due incroci molto interessanti: il Brasile partirà favorito contro la Germania, mentre Giappone e Turchia dovrebbero dare vita a un confronto molto equilibrato e incerto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della semifinale dell’Italia nella Nations League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA SEMIFINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY

L’orario esatto verrà definito prossimamente.

Sabato 26 luglio

Ore 16.00 od ore 20.00 Italia vs Vincente Polonia-Cina – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA SEMIFINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.