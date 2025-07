Quando gioca l’Italia i quarti dei Mondiali di pallanuoto 2025? Orario, tv, avversaria da scoprire

L’Italia si è qualificata direttamente ai quarti di finale dei Mondiali 2025 di pallanuoto grazie al primo posto ottenuto nel proprio girone. Il Settebello ha prevalso nel gruppo A, sconfiggendo con margine la Romania e il Sudafrica e battendo la quotatissima Serbia ai quarti di finale. I ragazzi del CT Sandro Campagna sono così finiti nella parte alta del tabellone, dove attendono di conoscere quale sarà la prossima avversaria.

Gli azzurri se la dovranno vedere con la vincente del playoff tra il Brasile e la Grecia, in programma venerdì 18 luglio (ore 13.30 italiane): i sudamericani hanno concluso al secondo posto nel gruppo C alle spalle degli USA e davanti a Canada e Singapore; gli ellenici hanno terminato in terza posizione nel gruppo D dietro a Croazia e Montenegro. La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare la rivale che uscirà dallo scontro a eliminazione diretta.

L’appuntamento è per domenica 20 luglio alle ore 13.10 presso l’OCBC Aquatic Centre di Singapore. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del quarto di finale dei Mondiali di pallanuoto con l’Italia protagonista. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Singapore sono sei ore avanti rispetto a noi).

CHI AFFRONTA L’ITALIA AI QUARTI DEI MONDIALI DI PALLANUOTO

La vincente del playoff tra Grecia e Brasile, in programma venerdì 18 luglio (ore 13.30).

CALENDARIO ITALIA QUARTI DI FINALE MONDIALI PALLANUOTO

Domenica 20 luglio

Ore 10.00 Quarti di finale: Italia vs Vincente Grecia-Brasile

PROGRAMMA MONDIALI PALLANUOTO: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.