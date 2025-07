Quando gioca l’Italia di volley femminile: orari partite con Belgio, Serbia, Turchia e Olanda. Dove vederle in tv e streaming

Dopo otto vittorie in altrettanti incontri, l’Italia si prepara ad affrontare l’ultima e più impegnativa settimana della fase di qualificazione della Volleyball Nations League femminile. Ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, le azzurre di Julio Velasco proveranno a chiudere imbattute una VNL fin qui perfetta, confermandosi al vertice di una classifica che le vede prime a punteggio pieno e forti di 23 vittorie consecutive tra la scorsa edizione – vinta – e quella in corso.

Per preparare al meglio questo ultimo blocco di quattro partite, l’Italia ha svolto un collegiale di una settimana a Cervia, utile per recuperare energie e lavorare sull’intesa, in vista di avversarie dalle caratteristiche molto diverse. Il primo appuntamento è fissato per martedì 9 luglio alle 17.00, contro il Belgio, attualmente 14° in classifica con un bilancio di tre successi e cinque sconfitte. Una formazione giovane, capace di sorprendere a tratti, ma finora troppo discontinua per insidiare le big del torneo.

Il giorno successivo, mercoledì 10 luglio sempre alle 17.00, toccherà alla Serbia, fanalino di coda del torneo, ancora a secco di vittorie dopo otto giornate. Una squadra profondamente rinnovata rispetto agli anni d’oro e priva di tante titolari, che finora ha faticato anche sotto il profilo dell’identità di gioco. Un test da non sottovalutare, ma sulla carta largamente alla portata delle azzurre.

La sfida più attesa è però in programma venerdì 12 luglio alle 19.00, quando l’Italia affronterà la Turchia in un match che promette spettacolo e intensità. Si ritrovano di fronte le due squadre campioni in carica: l’Italia vincitrice della VNL 2024, la Turchia campione d’Europa e trionfatrice nella VNL 2023, guidata in panchina proprio dall’italiano Daniele Santarelli. Le turche, attualmente quarte in classifica con sette vittorie e una sola sconfitta, sono reduci da un percorso solido e punteranno a mettere alla prova le ambizioni italiane. Per Egonu e compagne sarà anche un test di livello in vista delle Finali.

L’ultimo impegno è fissato per sabato 13 luglio alle 16.00 contro l’Olanda padrona di casa, formazione giovane e in ricostruzione, che occupa il 13° posto con tre vittorie e cinque sconfitte. Un avversario da prendere con le molle, spinto dal tifo del pubblico di Apeldoorn, ma comunque inferiore sul piano tecnico all’Italia vista finora. L’obiettivo per la squadra azzurra è chiaro: arrivare alle Finali da imbattute, confermare la continuità e la profondità di un gruppo che ha saputo rinnovarsi senza perdere competitività.

CALENDARIO ITALIA VOLLEY NATIONS LEAGUE TERZA SETTIMANA FEMMINILE

Week 3 (Pool 7 – Apeldoorn – Paesi Bassi)

9 luglio: Italia-Belgio ore 17.00 – Diretta streaming su VBTV e DAZN

10 luglio: Italia-Serbia ore 17.00 – Diretta streaming su VBTV e DAZN

12 luglio: Italia-Turchia ore 19.00 – Diretta streaming su VBTV e DAZN

13 luglio: Italia-Olanda ore 16.00 – Diretta streaming su VBTV e DAZN