Quando gioca l’Italia ai Mondiali di pallanuoto 2025? Orari, programma, tv, streaming

La prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile si terrà da sabato 12 a mercoledì 16 luglio a Singapore: il Settebello è stato inserito nel Girone A con Serbia, Romania e Sudafrica. La prima classificata andrà direttamente ai quarti, mentre seconda e terza dovranno affrontare gli ottavi.

Il Settebello esordirà sabato 12 luglio alle ore 14.45 italiane contro la Romania, poi nel secondo turno affronterà la Serbia lunedì 14 luglio, sempre alle ore 14.45, infine nell’ultima giornata della fase a gironi sfiderà il Sudafrica mercoledì 16 luglio alle ore 07.45.

I Mondiali 2025 di pallanuoto in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport (canali precisi da definire) e Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI PALLANUOTO MASCHILE 2025

Sabato 12 luglio

14.45 PALLANUOTO – ROMANIA-ITALIA (Girone A)

Lunedì 14 luglio

14.45 PALLANUOTO – ITALIA-SERBIA (Girone A)

Mercoledì 16 luglio

07.45 PALLANUOTO – ITALIA-SUDAFRICA (Girone A)

