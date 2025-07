Quando gioca l’Italia agli Europei di calcio femminile 2025? Orari partite con Belgio, Portogallo e Spagna, tv, streaming

Il momento tanto atteso sta per arrivare. A partire da domani e fino al 27 luglio, gli Europei di calcio femminile 2025 saranno tra gli eventi più importanti da seguire. In terra svizzera le 16 squadre al via si contenderanno il titolo continentale e tra queste ci sarà anche l’Italia. Le azzurre allenate da Andrea Soncin sono parte del Gruppo B, insieme alla Spagna, al Portogallo e al Belgio.

La compagine tricolore farà il proprio esordio giovedì 3 luglio (ore 18.00) a Sion contro le belghe e sarà già una partita importante per la definizione degli equilibri del raggruppamento. Giova ricordare che prima e seconda dei quattro gruppi presente si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta.

Lunedì 7 luglio la formazione nostrana affronterà le lusitane a Ginevra e venerdì 11 a Berna l’attesa sfida contro le spagnole, campionesse del mondo in carica. Una partita dall’alto coefficiente di difficoltà per le calciatrici italiane, che però getteranno il cuore oltre l’ostacolo per dimostrarsi all’altezza della situazione.

Le partite della Nazionale italiana di calcio femminile agli Europei 2025 in Svizzera saranno trasmesse dai canali della Rai, in particolare Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei match delle azzurre fin dalla fase a gironi.

QUANDO GIOCA L’ITALIA AGLI EUROPEI DI CALCIO FEMMINILE

Giovedì 3 luglio

Belgio vs Italia – ore 18:00 (Sion)

Lunedì 7 luglio

Portogallo vs Italia – ore 21:00 (Ginevra)

Venerdì 11 luglio

Italia vs Spagna – ore 21:00 (Berna)

PROGRAMMA ITALIA EUROPEI CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport