Quando gareggia Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto 2025? Orari gare, programma, tv, streaming

Thomas Ceccon si presenta come il faro della squadra italiana agli ormai imminenti Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Dal 27 luglio al 3 agosto sarà acqua bianca nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena di Singapore e il veneto vorrà recitare il ruolo del protagonista.

L’azzurro, infatti, risultati iscritto in ben cinque specialità: 50 e 100 farfalla; 50,100 e 200 dorso. Sicuramente, saranno fatte delle scelte poco prima dell’inizio delle gare, dal momento che Thomas sarà coinvolto anche nelle staffette (4×100 stile libero e 4×100 mista).

I punti di riferimento sicuri saranno i 100 e 200 dorso. Nella prima distanza il veneto vorrà dimostrare di essere il migliore, dopo aver chiuso il cerchio e vinto l’oro olimpico a Parigi l’anno passato. Nei 200 una scoperta per voler andare ad inserire una nuova gara, dove il suo modo di nuotare potrebbe essere adatto.

L’edizione 2025 dei Mondiali di nuoto in corsie, prevista dal 27 luglio al 3 agosto, sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare.

QUANDO GAREGGIA THOMAS CECCON MONDIALI NUOTO 2025

Domenica 27 luglio (orari italiani)

Orario preciso da stabilire (quarta gara e inizio programma alle 04.00) 50 farfalla maschili – Batterie

Orario preciso da stabilire (ottava gara e inizio programma alle 04.00) 4×100 stile libero maschile – Batterie

13.23 50 farfalla maschili – Semifinali

14.45 4×100 stile libero maschile – Finale*

Lunedì 28 luglio (orari italiani)

Orario preciso da stabilire (seconda gara e inizio programma alle 04.00) 100 dorso maschili – Batterie

13.19 100 dorso maschile – Semifinali*

14.30 50 farfalla maschili – Finale*

Martedì 29 luglio (orari italiani)

13.58 100 dorso maschile – Finale*

Mercoledì 30 luglio (orari italiani)

Orario preciso da stabilire (quinta gara e inizio programma alle 04.00) 4×100 mista mixed – Batterie*

14.43 4×100 mista mixed – Finale*

Giovedì 31 luglio (orari italiani)

Orario preciso da stabilire (seconda gara e inizio programma alle 04.00) 200 dorso maschili – Batterie

14.28 200 dorso maschili – Semifinali*

Venerdì 1° agosto (orari italiani)

10.02 100 farfalla maschili – Batterie*

13.10 100 farfalla maschili – Semifinali*

13.57 200 dorso maschili – Finale*

Sabato 2 agosto (orari italiani)

Orario preciso da stabilire (seconda gara e inizio programma alle 04.00) 50 dorso maschili – Batterie*

13.04 50 dorso maschili – Semifinali*

Domenica 3 agosto (orari italiani)

Orario preciso da stabilire (terza gara e inizio programma alle 04.00) 4×100 mista maschile – Batterie*

13.02 50 dorso maschili – Finale*

14.31 4×100 mista maschile – Finale*

*Impegni eventuali dell’atleta

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport