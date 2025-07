Quando gareggia Sara Curtis ai Mondiali di nuoto 2025? Orari gare, programma, tv, streaming

Sara Curtis sarà indubbiamente una delle protagoniste più attese degli imminenti Mondiali 2025 di nuoto in corsie. Dal 27 luglio al 3 agosto tante emozioni ci saranno nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena di Singapore. L’azzurra si presenta a questo appuntamento con la voglia di continuare a migliorare i propri tempi, lottando contro le migliori del pianeta.

Nel day-1 la vedremo in azione nella staffetta 4×100 stile libero femminile. Le azzurre avranno come principale obiettivo l’accesso in finale e Curtis sarà la punta di diamante del quartetto. Giovedì 31 luglio la nostra portacolori inizierà il suo incedere a livello individuale nei 100 sl, specialità in cui quest’anno ha mandato in soffitta uno dei primati ottenuti da Federica Pellegrini. Si spera poi di vederla in semifinale e finale nel giorno successivo.

Sabato 2 agosto sarà la volta dei 50 stile libero, distanza nella quale Curtis ha fatto vedere fin da subito di saperci fare. Il suo impegno sarà finalizzato alla presenza in semifinale e nella finale del giorno dopo. Eventualmente potrebbe essere chiamata in causa nella 4×100 stie libero mista. Nell’ultimo giorno di gare, oltre alla possibile finale dei 50 sl, ci potrebbe essere l’impegno nella 4×100 mista femminile.

L’edizione 2025 dei Mondiali di nuoto in corsie, prevista dal 27 luglio al 3 agosto, sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare.

QUANDO GAREGGIA SARA CURTIS MONDIALI NUOTO 2025

Domenica 27 luglio (orari italiani)

Orario preciso da stabilire (settima gara e inizio programma alle 04.00) 4×100 stile libero femminile – Batterie

Orario preciso da stabilire (settima gara e inizio programma alle 13.00) 4×100 stile libero femminile – Finale*

Giovedì 31 luglio (orari italiani)

04.00 100 stile libero femminili – Batterie

Orario preciso da stabilire (seconda gara e inizio programma alle 13.00) 100 stile libero femminili – Semifinali*

Venerdì 1° agosto (orari italiani)

13.00 100 stile libero femminili – Finale*

Sabato 2 agosto (orari italiani)

04.00 50 stile libero femminili – Batterie

Orario preciso da stabilire (quarta gara e inizio programma alle 04.00) 4×100 stile libero mista – Batterie*

Orario preciso da stabilire (sesta gara e inizio programma alle 13.00) 50 stile libero femminili – Semifinali*

Orario preciso da stabilire (nona gara e inizio programma alle 13.00) 4×100 stile libero mista – Finale*

Domenica 3 agosto (orari italiani)

Orario preciso da stabilire (quarta gara e inizio programma alle 13.00) 4×100 mista femminile – Batterie*

Orario preciso da stabilire (terza gara e inizio programma alle 13.00) 50 stile libero femminile – Finale*

Orario preciso da stabilire (ottava gara e inizio programma alle 13.00) 4×100 mista femminile – Finale*

*Impegni eventuali dell’atleta

