Quando gareggia Benedetta Pilato ai Mondiali di nuoto 2025? Orari gare, programma, tv, streaming

Benedetta Pilato sarà tra le osservate speciali di questi Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella World Aquatics Championships Arena, l’azzurra dovrà scoprire le proprie carte esclusivamente nei 50 rana, dal momento che nei 100 non è riuscita a centrare l’obiettivo qualificazione.

Una stagione difficile per la pugliese, rincorrendo una forma che non si riusciva ad avere per via di un problema di natura ormonale che non le sta consentendo di esprimere il 100% delle sue possibilità. Si spera che nell’unica vasca della rana il suo potenziale si possa notare in acqua.

Nei 50 metri, comunque, delle indicazioni le ha date sotto i 30″ in più di una circostanza, come la tappa del Mare Nostrum a Montecarlo, dove ha stampato il secondo tempo mondiale stagionale, e al Trofeo Settecolli, dove ha ribadito un altro crono sotto i 30″. Non resta che attendere quanto accadrà in questa rassegna iridata.

L’edizione 2025 dei Mondiali di nuoto in corsie, prevista dal 27 luglio al 3 agosto, sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare.

QUANDO GAREGGIA BENEDETTA PILATO MONDIALI NUOTO 2025

Sabato 2 agosto (orari italiani)

Orario preciso da stabilire (terza gara e inizio programma alle 04.00) 50 rana femminili – Batterie

13.26 50 rana femminili – Semifinali*

Domenica 3 agosto (orari italiani)

13.09 50 rana femminili – Finale*

*Impegni eventuali dell’atleta

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport