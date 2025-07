Quali saranno gli italiani al Tour de France? Contingente ridotto con Ganna e Milan

Al Tour de France 2025 parteciperanno undici italiani, tre in più rispetto allo scorso anno. Il contingente sarà molto ridotto in terra transalpina, come ormai siamo abituati da diverse stagioni. I riflettori saranno puntati soprattutto su due corridori. Jonathan Milan cercherà di brillare in volata e magare di conquistare anche la prima maglia gialla con i colori della Lidl-Trek, puntando ad arrivare a Parigi con indosso la casacca verde di leader della classifica a punti. Il friulano sarà pilotato da Simone Consonni.

Filippo Ganna avrà a disposizione un paio di cronometro per ambire al risultato a effetto e per indossare la maglia tricolore di campione italiano nelle prove contro il tempo, ma dovrà vedersela con il belga Remco Evenepoel, Campione Olimpico e del mondo che ha prevalso nei confronti del piemontese della INEOS Grenadiers proprio nelle ultime grandi occasioni.

Edoardo Affini sarà uno dei gregari del danese Jonas Vingegaar (Team Visma | Lease a Bike), mentre Matteo Trentin e Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team) proveranno a inserirsi in qualche fuga da lontano, come Davide Ballerini e Simone Velasco (XDS Astana) e Vincenzo Albanese (EF Education Easy Post). Ruoli di gregariato per Mattia Cattaneo (Soudal-Quick Step, la squadra del belga Remco Evenepoel) e Gianni Moscon (Red Bull-BORA hansgrohe, la formazione dello sloveno Primoz Roglic).

ITALIANI AL TOUR DE FRANCE 2025

Jonathan Milan (Lidl-Trek)

Simone Consonni (Lidl-Trek)

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

Edoardo Affini (Team Visma | Lease a Bike)

Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team)

Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team)

Davide Ballerini (XDS Astana)

Simone Velasco (XDS Astana)

Vincenzo Albanese (EF Education Easy Post)

Mattia Cattaneo (Soudal-Quick Step)

Gianni Moscon (Red Bull-BORA hansgrohe)