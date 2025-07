Quali eventi di sport da non perdere domani: orari 27 luglio, tv, streaming

Domenica 27 luglio si preannuncia particolarmente ricca per gli appassionati di sport, che potranno gustarsi una sfilza di eventi di primaria importanza nel corso dell’intera giornata. A Singapore proseguiranno i Mondiali delle discipline acquatiche: inizierà il nuoto in corsia e ci sarà da divertirsi anche con i tuffi, l’Italia proverà a conquistare le prime medaglie in vasca e a dare seguito all’oro portato a casa da Pellacani dal trampolino. Da non dimenticare la finale degli Europei di calcio femminile.

Da non perdere i Mondiali di scherma: a Tbilisi gli azzurri hanno tutte le carte in regola per togliersi delle soddisfazioni tra spada maschile e sciabola femminile. A Lodz, invece, si disputerà la finale della Nations League di volley femminile. Da seguire l’ultima tappa del Tour de France, con una tripla salita a Montmartre prima dell’arrivo sui Campi Elisi a Parigi. Gli appassionati di F1 potranno gustarsi il GP del Belgio, mentre in Germania andrà in scena l’ultima giornata delle Universiadi.

OA Sport vi propone il calendario degli eventi sportivi principali di domani (domenica 27 luglio), con i relativi orari e il palinsesto tv e streaming. Come sempre potrete poi trovare la consueta rubrica “sport in tv oggi”, che OA Sport pubblica ogni giorno alle ore 06.30 con tutti gli eventi di giornata e la guida completa su come seguirli.

CALENDARIO SPORT IN TV DOMANI: GLI EVENTI PRINCIPALI

Domenica 27 luglio

03.00 TUFFI (Mondiali) – Trampolino 1 metro maschile, preliminari (diretta streaming su World Aquatics Tv)

04.00 NUOTO – Mondiali, batterie (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

05.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE (Mondiali) – 27 metri maschile, round 5-6 (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

07.00 SCHERMA (Mondiali) – Spada maschile individuale, turni preliminari (diretta streaming su Fencing Tv)

08.00 SCHERMA – Sciabola maschile a squadre, turni fino agli ottavi (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 MULTISPORT – Universiadi (diretta streaming su Discovery+ e FISU Tv)

08.40 SCHERMA (Mondiali) – Sciabola femminile individuale, turni preliminari (diretta streaming su Fencing Tv)

09.00 SCHERMA – Fioretto femminile a squadre, turni fino agli ottavi (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 TUFFI (Mondiali) – Piattaforma 10 metri sincro misto, finale (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

11.30 TUFFI (Mondiali) – Trampolino 1 metro maschile, finale (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

13.00 NUOTO – Mondiali, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

15.00 F1 – GP Belgio, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 18.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 18.00)

16.00 SCHERMA – Spada maschile individuale e sciabola femminile, fasi finali (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 17.50; diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Sky Go, NOW)

16.25 CICLISMO – Tour de France, ventunesima tappa: Mantes-la-Ville – Parigi (diretta tv su Rai 2 dalle ore 17.40; diretta streaming su Rai Play dalle ore 17.40; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Europei, finale) – Inghilterra-Spagna (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.00 VOLLEY FEMMINILE – Nations League, finale (diretta streaming su VBTV, DAZN)