Puppo spiega: “I giornalisti non sono contenti del rapporto con Sinner. Il n.1 non vuole più attenzioni del dovuto”

Jannik Sinner avanza alle semifinali di Wimbledon, mentre si ferma il cammino di Flavio Cobolli. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di Tennismania-Speciale Wimbledon, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Assieme al conduttore Dario Puppo erano presenti, come sempre, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi, che hanno analizzato quanto sta avvenendo nel torneo del Grande Slam londinese, con il mirino già puntato verso i prossimi turni.

Dario Puppo ha iniziato il suo racconto dal match di Jannik Sinner, che ha sconfitto Ben Shelton con il punteggio di 7-6 6-4 6-4 nei quarti dei Championships: “Si conferma la tendenza che le giornate pari siano quelle più frizzanti e interessanti. Non che non si voglia bene ad Alcaraz, ma ieri vedere due italiani in campo ha avuto un peso maggiore per noi. Bella vittoria di Jannik. Mi ha colpito la sua capacità di gestire una situazione che poteva essere difficile. Invece ha vinto 3 set a zero su Shelton, infilando il quindicesimo set consecutivo contro di lui. Un dato che ha dell’incredibile. L’americano ci ha provato e ha dato tutto ma, come ha ammesso in conferenza stampa, giocare contro Sinner è davvero difficile”.

Dopo il match vinto per ritiro contro Dimitrov, l’altoatesino ha dovuto pensare più ai problemi al gomito piuttosto che al campo. “Ha saputo scegliere come muoversi nel modo giusto. Ha voluto allenarsi 20 minuti al chiuso per colpire la palla. In questo modo ha saggiato le condizioni del suo gomito e ha un po’ depistato tutti. Lo ha voluto ribadire, lui non fa il giornalista, ma pensa solo a giocare. Non vuole più attenzioni del dovuto, penso che lo dica perché non vuole sprecare energie nervose”.

Dario Puppo si concentra proprio su questo aspetto: “Si può dire che ci sia un problema di comunicazione per l’altoatesino? I giornalisti, e mi pare evidente, non sono contenti del rapporto con Sinner. Va detto in maniera chiara e netta. Non mi nascondo dietro ad un dito. Penso però che questo aspetto migliorerà. Lui sappiamo com’è fatto: è concentrato sul campo e sul vincere il suo primo Wimbledon. Poi, magari, ci sarà modo di confrontarsi in maniera differente e più fuori dagli schemi”.

Il prossimo impegno del numero 1 del mondo sarà, com’è ben noto, la semifinale contro Djokovic: “Nei precedenti in questo torneo ha perso due volte contro il serbo. Al momento stiamo ancora parlando del Major nel quale non ha ancora fatto una finale”.

Nella giornata di ieri il fuoriclasse serbo ha eliminato il nostro Flavio Cobolli con il punteggio di 7-6 2-6 5-7 4-6: “Una partita giocata si può dire alla pari contro un rivale di quel peso. Al di là del risultato ora si trova a 800 punti dalla top10. Un sogno nemmeno troppo impossibile. Bisogna ricordarsi, però, che c’è la finale di Washington da difendere. Dopodiché, invece, avrà tanto margine per fare bene”.

Ultima battuta sul ritiro di Fabio Fognini, ufficializzato nella giornata di ieri: “Una bella conferenza stampa nella quale è stato molto aperto nel dire le cose. Diciamo niente di preconfezionato com’è il suo modo di essere. Lo ha detto anche lui che non ha filtri riconoscendo i suoi errori. Il giocatore? Ha avuto una capacità di giocare a tennis senza essere dominante a livello fisico e senza avere un servizio clamoroso. Ha chiuso con la sua ultima partita nella quale ha portato al quinto set il campione in carica mettendo in mostra tutte le sue qualità. Non poteva fare meglio di così”.