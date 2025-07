Puppo provoca: “Se Sinner non facesse la Coppa Davis, un pensierino a Fabio Fognini lo farei…”

Dario Puppo ha fatto un’interessante provocazione in seguito ai tanti forfait che hanno attanagliato il Masters 1000 di Toronto: “Se tutti i 1000, a parte Montecarlo, diventano di questa durata (dieci giorni, n.d.r.), allora diamo 1500 punti. Lo dico provocatoriamente”. Il telecronista di Eurosport ha lanciato anche un’altra suggestione: “Non è che Serena Williams voglia tornare con le Olimpiadi, magari come Simone Biles? Serena è Serena, e non si discute, ma il settore femminile americano è veramente ricco. Loro sono di Los Angeles, dico loro perché metto anche Venus: magari vorrebbero giocare in doppio…“.

L’esperto di tennis ha parlato anche di una possibile presenza di Fabio Fognini in Coppa Davis: “Se Sinner non dovesse giocare a Bologna e magari ti mancherebbe anche Berrettini, ti verrebbe a mancare un giocatore di esperienza, a parte Sonego. Allora magari Fognini… Se togli Sinner, il numero 1 italiano è Musetti, che ha avuto difficoltà in Davis. L’ultima volta che Sinner non è stato presente c’è stato quasi un dramma sportivo a Bologna“.

Dario Puppo si è soffermato sugli scenari di Lorenzo Musetti: “Gli americani possono beneficiare delle assenze altrui perché giocano sempre bene nei loro tornei. Vediamo anche Musetti, spero che possa essere una chance visto che ha una testa di serie alta. Quando si parlava delle possibilità di Musetti alle Finals si era nel pieno della stagione sulla terra. Spero che riesca a programmare bene la prima parte di stagione dove non ha giocato, deve investire sul cemento se vuole avere una dimensione diversa“.

Un passaggio anche su Jannik Sinner, prendendo come spunto il fatto che Agassi affiancherà Holger Rune: “Quando si parlava su chi sarebbe stato l’allenatore di Sinner al posto di Cahill dicevo che sarebbe potuto essere anche Agassi. Ammesso che sostituire Cahill sia molto difficile, ma Agassi ha la capacità di ricordarsi tutto, io spesso l’ho paragonato a Tomba. Riesce a raccontare i momenti che ha vissuto, trasferisce qualcosa di straordinario“.