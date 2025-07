Puppo dubbioso: “Non credo che Sinner giocherà la Coppa Davis. Berrettini ha sbagliato delle scelte”

La prima giornata di Wimbledon 2025 ha riservato diversi upset più o meno clamorosi, mentre Fabio Fognini ha dato spettacolo sul Centre Court portando al quinto set il campione in carica Carlos Alcaraz grazie ad una delle migliori prestazioni della carriera. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Fognini ha 38 anni e veniva da tante sconfitte nei main draw, poi stava già meditando il ritiro. Nei tre game consecutivi dopo l’1-o Alcaraz al quinto set in realtà lui ha sempre avuto delle chance nel punteggio. Ha fatto qualche errore Fognini, ma lì è stato molto bravo lo spagnolo. All’inizio del quarto Alcaraz ha provato ad alzare il livello, ma Fognini per me ha giocato uno dei set migliori della carriera considerando la superficie, l’avversario e l’età“, il commento di Puppo.

“Mentre lo vedevo giocare ho pensato: ‘Se lo batte, se fossi Jannik farei subito un colpo di telefono a Volandri’. A parte Cobolli che ha vinto un paio di titoli, Berrettini è in un momento difficile, Sonego ha fatto un grandissimo Australian Open ma è passato del tempo. Abbiamo una coppia consolidata di doppisti, però alla fine quando c’è Sinner in Davis non giocano loro. Non per dare per forza un premio alla carriera a Fognini, ma sinceramente per il livello del gioco che ha espresso…So che non è giusto per gli altri e che non succederà mai, la mia è solo una battuta anche perché Sinner non deve fare lui queste cose. Purtroppo Fognini ha problemi fisici soprattutto ai piedi, però se avesse vinto poi il tabellone si apriva…“, prosegue il giornalista di Eurosport.

“Sinner per me non gioca la Coppa Davis, perché ha l’esigenza di giocare Bercy e le ATP Finals. Poi magari invece ci sarà a Bologna, e sarà la Davis di Sinner e Musetti. Loro due non si pigliano tanto, al di là delle dichiarazioni che fanno, e dovrebbero giocare il doppio. C’è Cobolli che per forza deve essere tenuto in considerazione, però le partite con questo format di Coppa Davis si vincono in doppio. Non succederà mai, ma di sicuro il miglior doppista italiano anche a 38 anni è Fognini. In questa stagione gli altri italiani, a parte Sinner e Musetti, non hanno espresso il livello che ha dimostrato ieri Fabio. Adesso c’è un problema con Berrettini. Purtroppo ha sbagliato le scelte, è un problema che si porta dietro da tanto ed era un discorso inevitabile“, l’analisi di Puppo.