Puppo: “Cahill su Sinner? Di solito non si sbilancia così. Spero Sonego sfrutti l’occasione, ma non è facile”

Bilancio in chiaroscuro per l’Italia nella seconda giornata di Wimbledon 2025, con alcune sconfitte dolorose tra cui quella di Lorenzo Musetti ma anche qualche vittoria di peso come quella di Elisabetta Cocciaretto sulla n.3 al mondo Jessica Pegula. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Si ripropone il discorso dei terribili anni ’90, che in questo momento stanno facendo davvero tanta fatica. Dei tre giocatori di quella generazione presenti a Wimbledon capaci di fare finali Slam, visto che Ruud non c’è, non ne rimane più nessuno dopo le sconfitte di Tsitsipas, Medvedev e Zverev“, lo spunto di riflessione proposto da Puppo ad inizio puntata.

“Su Musetti c’è poco da dire, con quelle attenuanti, anche se purtroppo perde tanti punti in classifica. Nel leggere il tabellone quando è uscito il sorteggio pensavo che Sonego fosse stato sfortunato, adesso non trova Musetti, ma Basilashvili è un giocatore che può dargli problemi. È stato in alto nel ranking e lo abbiamo visto giocare bene, anche se con Musetti la partita poteva prendere una certa piega nel terzo set. Nella sfortuna di Musetti, non è detto che ne possa beneficiare Sonego, anche se ci spero“, dichiara il giornalista di Eurosport.

Sul debutto vincente di Jannik Sinner: “Al secondo turno per Sinner c’è Vukic, che ha chiuso in quattro set con Tseng. L’australiano è un battitore. Parlando della prestazione di Jannik, sembra quasi che si diano delle cose scontate. Per me l’aspetto più importante è la dichiarazione che ha fatto Cahill, quando ha detto che Sinner non aveva mai fatto una settimana di allenamento come questa sull’erba. L’ha visto più fresco, e di solito lui non si sbilancia così, quindi evidentemente sono rimasti molto soddisfatti al di là della vigilia del torneo caratterizzata dalla decisione di separarsi dal fisioterapista e dal preparatore atletico. In questa storia tra l’altro Badio mi sembra la vittima collaterale della situazione, poi magari non è così. Il tabellone è assolutamente abbordabile almeno fino agli ottavi“.