Prosegue il calvario di Matteo Berrettini: forfait anche a Cincinnati

Continua il calvario di Matteo Berrettini. Il romano ha annunciato che non parteciperà al Masters 1000 di Cincinnati 2025, in programma dal 7 al 18 agosto. Per il tennista azzurro si tratta del quinto forfait consecutivi dopo quelli arrivati tra la terra europea, Bastad, Ggstad e Kitzbuhel, e l’inizio della tournee nordamericana, Toronto.

L’ultima partita ufficiale di Berrettini risale al 30 giugno, data dell’esordio dell’italiano a Wimbledon 2025. Sui prati londinesi il romano è stato sconfitto da Kamil Majchrak in tre ore e sette minuti di gioco con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4, 5-7, 6-3. Berrettini si è presentato all’All England Club dopo quasi due mesi di stop dovuti ad un infortunio alla muscolatura addominale rimediato nel corso dell’ATP Master 1000 di Madrid.

Nel 2025 Berrettini ha preso parte ad undici tornei vincendo 13 partite e subendo 11 sconfitte. Nella prima metà della stagione l’italiano era riuscito a tornare su alti livelli raggiungendo i quarti di finale dell’ATP Master 1000 di Miami 2025, dov’è stato sconfitto da Taylor Fritz, e rientrando in top 30.

La speranza è che Berrettini si sia ritirato da Cincinnati in via precauzionale e che l’azzurro possa essere ai nastri di partenza degli US Open, al via il prossimo 25 agosto. Il romano al momento occupa la cinquantasettesima posizione del ranking e non rientrerebbe nelle trentadue teste di serie.