Programma stravolto ai Mondiali di scherma 2025: gare spalmate, giorni ‘vuoti’, prove a squadre mescolate con le individuali…

I Mondiali 2025 di scherma si disputeranno a Tbilisi (Georgia) dal 22 al 30 luglio, ma la programmazione è decisamente atipica per questa rassegna iridata che apre il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’avvio di martedì e la conclusione il mercoledì della settimana successiva non sono di certo uno standard, visto che abitualmente le competizioni internazionali terminano le domenica (anche se ultimamente sembra esserci una tendenza per una conclusione in modalità infrasettimanale).

Altra particolarità saranno le giornate “vuote”: martedì 22, giovedì 24 e martedì 29 si disputeranno esclusivamente delle fasi preliminari, dunque in quei giorni si gareggerà esclusivamente per l’ammissione al tabellone principale e non verranno assegnate medaglie. Non finisce qui perché a fare notizia è il totale mescolamento tra prove individuale e gare a squadre: il pubblico è sempre stato abituato a godersi tre giorni di fila con gare individuale (due armi impiegate al dì, una maschile e femminile) e successivamente a spostarsi sui team event, invece in Georgia saranno mischiate.

Ad esempio il fioretto maschile sarà protagonista mercoledì 23 luglio insieme alla spada femminile a livello individuale e poi tornerà sabato 26 con le gare a squadre, quando il programma non avrà ancora visto all’opera spada maschile e sciabola femminile. Tanti cambiamenti insieme che potrebbe mettere in difficoltà l’appassionato, abituato a dei paletti canonici che sono saltati tutti in una volta. Di seguito il calendario, il programma e gli orari dei Mondiali 2025 di scherma. Gli orari sono italiani (a Tbilisi sono due ore avanti).

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA 2025

Martedì 22 luglio

07.00 Spada Donne Individuale – Fase di qualificazione al tabellone principale

07.00 Fioretto Maschile Individuale – Fase di qualificazione al tabellone principale

Mercoledì 23 luglio

07.00 Spada Donne Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

07.00 Fioretto Maschile Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

Giovedì 24 luglio

07.00 Fioretto Donne Individuale – Fase di qualificazione al tabellone principale

07.00 Sciabola Maschile Individuale – Fase di qualificazione al tabellone principale

Venerdì 25 luglio

07.00 Fioretto Donne Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

07.00 Sciabola Maschile Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

07.00 Spada Donne a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

07.00 Fioretto Maschile a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

Sabato 26 luglio

06.30 Sciabola Donne Individuale – Fase di qualificazione al tabellone principale

06.30 Sciabola Maschile Individuale – Fase di qualificazione al tabellone principale

06.30 Spada Donne a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

06.30 Fioretto Maschile a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

Domenica 27 luglio

07.00 Sciabola Donne Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

07.00 Sciabola Maschile Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

07.00 Fioretto Donne a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

07.00 Sciabola Maschile a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

Lunedì 28 luglio

07.00 Fioretto Donne a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

07.00 Sciabola Maschile a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

Martedì 29 luglio

07.00 Sciabola Donne a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

07.00 Spada Maschile a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

Mercoledì 30 luglio

07.00 Sciabola Donne a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

07.00 Spada Maschile a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena dalle ore 15.55, per gli abbonati; RaiSportHD dalle ore 15.55, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.