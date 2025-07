Problema fisico per Myriam Sylla: perché è stata sostituita contro l’Olanda

Myriam Sylla ha incominciato da titolare la sfida tra Italia e Olanda, incontro conclusivo della fase preliminare della Nations League di volley femminile. La schiacciatrice ha messo a segno quattro punti nel corso del primo set, dove le Campionesse Olimpiche sono riuscite a rimontare le padrone di casa in quel di Apeldoorn e a portare a casa il parziale. Il martello ha messo a segno il diagonale del 23-11, poi ci hanno pensato Egonu un pallonetto e Antropova con un diagonale a chiudere i conti.

Al termine della frazione, però, si è seduta per terra, il fisioterapista ha iniziato a massaggiarle il ginocchio destro e la giocatrice ha fatto un gesto con le mani, facendo intendere che per oggi fosse finita. Il CT Julio Velasco ha dunque decise di operare un cambio, lasciando Sylla in panchina e inserendo Gaia Giovannini in diagonale con Stella Nervini. Per il resto il sestetto è stato confermato: Ekaterina Antropova opposto, Alessia Orro in cabina di regia, Sarah Fahr e Anna Danesi al centro, Monica De Gennaro il libero.

L’auspicio è che il problema fisico non sia così grave e che Myriam Sylla possa scendere regolarmente in campo tra una decina di giorni per disputare il quarto di finale della Nations League. L’Italia ha conquistato matematicamente il primo posto nella fase preliminare e affronterà l’ottava in classifica nel primo turno della fase a eliminazione diretta.