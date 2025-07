Primoz Roglic: “Non mi aspettavo nulla. Ho semplicemente dato il massimo”

Tadej Pogacar ribadisce, ancora una volta, il ruolo di assoluto dominatore del Tour de France 2025. Il fuoriclasse della UAE Team Emirates-XRG vince anche la tredicesima tappa della corsa francese, la cronoscalata Loudenvielle-Peyragudes di 10,9 chilometri e dilata così ulteriormente il vantaggio sui più diretti inseguitori.

Al traguardo il detentore del titolo iridato precede di 36’’ il danese Jonas Vingegaard della

Team Visma | Lease a Bike e di 1’20’’ il connazionale Primoz Roglic. In classifica generale Pogacar vanta 4’07’’ su Vingegaard e 7’24’’ sul belga Remco Evenepoel, capofila di un drappello di corridori che sono in piena corsa per la conquista del terzo posto.

L’alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe, in virtù della splendida prova odierna, recupera terreno in classifica e occupa ora la settima posizione con un ritardo di 8’50’’ dal vincitore. Doveroso però sottolineare che il vincitore della Vuelta 2024, al momento, si trova ad 1’26’’ dalla terza posizione.

Primoz Roglic analizza così la prestazione odierna ai microfoni della televisione nazionale slovena: “No, non mi aspettavo davvero nulla. Ho semplicemente dato il massimo. Ecco, oggi è andata un po’ meglio di ieri. A dire il vero, non mi sono preoccupato molto delle impostazioni. Ho semplicemente usato quello che mi hanno dato. Ho solo preso un rapporto leggermente più leggero. Ha funzionato”.