Tadej Pogacar: “Spero che Almeida stia bene. Giornata quasi perfetta, vincere così è fantastico”

Tadej Pogacar della UAE Team Emirates-XRG si conferma insaziabile, appone il sigillo sul successo numero 101 della propria carriera, ottiene la seconda affermazione di giornata nella Grand Boucle 2025 e si riprende la maglia gialla. Nella settima tappa del Tour de France, la Saint-Malo-Mûr-de-Bretagne (Guerlédan) di 197 chilometri il detentore del titolo iridato impone ancora una volta la sua legge.

Sul traguardo di Mûr-de-Bretagne (Guerlédan) il fenomeno sloveno brucia allo sprint Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike e Oscar Onley della Team Picnic PostNL finalizzando in maniera eccellente l’ottimo lavoro compiuto dalla sua squadra. Unica nota negativa di giornata la caduta nel finale di corsa che coinvolge Joao Almeida. L’auspicio è che il corridore portoghese non abbia subito danni fisici rilevanti e sia in grado di continuare la corsa.

In classifica generale Tadej Pogacar della UAE Team Emirates guadagna ulteriormente terreno e ora precede il belga Remco Evenepoel di 54’’, il francese Kevin Vauquelin della Arkéa – B&B Hotels di 1’1’’, il danese Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike di 1’17’’

Il fenomeno sloveno commenta così la giornata odierna: ” È stato tutto quasi perfetto e quando dico questo mi riferisco ad Almeida. Spero che Joao stia bene, la vittoria è per lui. Io e van der Poel conosciamo benissimo il finale di questa frazione, ognuno di noi voleva vincere, forse Mathieu non è riuscito a recuperare bene le energie dopo la fatica di ieri. La giornata si è sviluppata come l’avevamo pianificato e vincere così è fantastico. La squadra mi ha pilotato fino ai piedi dell’ultima salita, Narvaez è entrato nel momento giusto e mi ha aiutato nello sprint finale.”.