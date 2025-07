Tadej Pogacar: “Giornata più tranquilla. Almeida è un lottatore”

Jonathan Milan rompe finalmente l’incantesimo e, grazie ad una straordinaria progressione in volata, vince l’ottava tappa del Tour de France 2025, la Saint-Méen-le-Grand-Laval (Espace Mayenne) di 171,4 chilometri. Lo spunto vincente del corridore friulano interrompe un digiuno di quasi sei anni per l’Italia.

L’ultimo corridore azzurro a vincere una frazione della corsa francese era stato Vincenzo Nibali. Il siciliano si era imposto nella tappa arrivata a Val Thorans il 27 luglio 2019. Sul traguardo di Laval il velocista della Lidl-Trek ha preceduto il belga Wout van Aert della Team Visma | Lease a Bike e l’australiano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck.

Giornata di tranquillità per Tadej Pogacar. Il corridore della UAE Team Emirates-XRG ha approfittato della giornata odierna e, molto probabilmente, approfitterà di quella di domani per recuperare energie al termine di una prima parte di corsa disputata a tutta. Sarà importantissimo presentarsi nelle migliori condizioni all’attesa tappa di lunedì nel Massiccio Centrale.

Il corridore sloveno valuta così la giornata: ” Oggi una giornata molto più tranquilla. Speriamo di avere strade più diritte e, di tanto in tanto, qualche tappa più lineare. C’è stato un minimo di stress, nel finale, nulla di eccezionale però, La buona notizia di oggi è che Almeida è un lottatore. Joao stava soffrendo oggi, però chapeau a lui per aver finito la tappa e non aver rinunciato.”.