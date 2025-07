Perché Oscar Piastri è stato penalizzato nel GP di Gran Bretagna: l’episodio con Verstappen

Il maltempo sta condizionando pesantemente lo svolgimento del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Silverstone le McLaren si stanno dimostrando nettamente superiori alla concorrenza sul bagnato, anche grazie ad un assetto più carico rispetto alla Red Bull del pole-man Max Verstappen, avendo la possibilità di completare una nuova doppietta dopo il GP d’Austria.

Oscar Piastri, leader del campionato, è stato però sanzionato dai commissari con una penalità di 10 secondi (da scontare al prossimo pit-stop o in alternativa a fine gara) e rischia dunque di cedere la vittoria al compagno di squadra Lando Norris, che può sognare il primo successo della carriera nella gara di casa sua e della scuderia di Woking.

Piastri è stato penalizzato per un episodio avvenuto nel corso del 21° giro alla ripartenza da un regime di Safety Car, mentre si trovava al comando davanti alla Red Bull di Verstappen. Nel momento in cui la Safety Car ha spento le luci, rientrando ai box e terminando la neutralizzazione, l’australiano ha effettuato una frenata ritenuta eccessiva e pericolosa provocando un estremo ricompattamento del gruppo con Max che lo ha dovuto addirittura superare per evitare il tamponamento. Nel post-gara la FIA pubblicherà un documento ufficiale in cui verrà spiegato nel dettaglio il motivo della penalità.