Perché Nicolò Martinenghi era stato squalificato: l’incredibile abbaglio di un giudice

Una situazione surreale alla World Aquatics Championships Arena, la casa del nuoto tra le corsie in questi Mondiali degli sport acquatici. Il campione olimpico dei 100 rana, Nicolò Martinenghi, è finito al centro di una specie di caso, venendo squalificato al termine della seconda semifinale dei distanza citata che l’aveva visto grande protagonista.

L’azzurro, infatti, aveva stampato un grande crono di 58.62, il secondo migliore nell’overall complessivo delle heat alle spalle del cinese Qin Haiyang (58.24). Notevole anche la prestazione di Ludovico Viberti, al personale in 58.89 e prima volta per lui sotto i 59″. Pochi secondi dopo la lettura dei tempi è arrivata la doccia gelida per la squalifica inflitta a Martinenghi.

Minuti di smarrimento da parte di tutti anche perché nella carriera del lombardo una sanzione di questo genere era assolutamente inusuale. La Federnuoto si attivata, con prontezza, per fare ricorso alla giuria con l’intenzione di riesaminare i filmati a disposizione, visto che si parlava di gambata irregolare a delfino.

Cosa è successo? Il giudice, che aveva deciso di sanzionare il campione nostrano, ha rivisto completamente la sua posizione, avallando la riammissione il nostro portacolori nella gara di domani. Selezione del Bel Paese a due punte, quindi, e con grandi chance di portarsi a casa una prestigiosa top-3.