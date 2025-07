Perché Matteo Berrettini è crollato nel ranking ATP: 250 punti evaporati, ora è il n.7 d’Italia

Matteo Berrettini non ha difeso i due titoli conquistati nel 2024 a Gstaad e Kitzbuhel: l’azzurro non è tornato in campo sulla terra battuta europea e, purtroppo, ha dato forfait anche al Masters 1000 di Toronto, che inizierà la settimana prossima.

L’azzurro lo scorso anno, dopo Wimbledon, aveva vinto due tornei di fila, prima in Svizzera e poi in Austria, incamerando, nel complesso, 500 punti per il ranking ATP: Berrettini ne ha persi la metà lunedì scorso e scarterà i restanti 250 lunedì prossimo.

Berrettini, inoltre, non recupererà punti in quanto non ne ha incassati né a Brisbane 2025 né a Rotterdam 2025: il tennista italiano, che lunedì 14 luglio era al 36° posto del ranking ATP, dapprima è sceso, lunedì scorso, a quota 1225, scivolando al 42° posto, mentre lunedì prossimo crollerà a 975.

Al momento quota 975 vale la 57ma posizione, ben 15 in meno rispetto a lunedì scorso, ma l’azzurro potrebbe essere scavalcato anche dallo statunitense Learner Tien, in caso di passaggio ai quarti a Washington, e dal francese Arthur Rinderknech, in caso di finale a Kitzbühel: il romano ora è il numero 7 d’Italia.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking 30 giugno: 1515 punti, 35° posto.

Ranking 14 luglio: 1475 punti, 36° posto.

Ranking 21 luglio: 1225 punti, 42° posto.

Raking 28 luglio: 975 punti, 57° posto virtuale (potrebbe scendere al 59° posto).