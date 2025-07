Perché le partite a Wimbledon sono in ritardo? Programma stravolto, si attende per Paolini e Bolelli/Vavassori

Una pioggia fitta si è abbattuta su Wimbledon, dove oggi è prevista la terza giornata del terzo Slam della stagione. Il maltempo ha fatto capolino nel quartiere di Londra che ospita uno degli eventi tennistici più iconici e sta chiaramente condizionando lo svolgimento degli incontri secondo il programma preannunciato alla vigilia. L’acquazzone di entità rilevante e che sembra potersi prolungare per diverse ore sta impedendo il regolare inizio della sessione odierna, previsto alle ore 12.00 italiane (ricordiamo che nella capitale britannica sono un’ora indietro e che per il coprifuoco si può giocare massimo fino alla mezzanotte italiana).

Soltanto il Centrale (inizio previsto alle ore 14.30 con Sabalenka-Bouzkova, poi a seguire Alcaraz-Tarvet e Raducanu-Vondrousova) e il Campo 1 (avvio programmato per le ore 14.00 con Norrie-Tiafoe, seguito da Boulter-Sierra e Fritz-Diallo) sono dotati di tetto e dunque oggi pomeriggio si potrà giocare regolarmente anche in caso di pioggia.

I ritardi si registrano dunque su campi esterni, dove appunto si sarebbe dovuto incominciare alle ore 12.00: sul Campo 2 con Danilovic-Keys (Darderi-Fery è quarto match dopo anche Borger-Harris e Osaka-Siniakova), sul Campo 3 con Tomova-Kartal (Paolini-Rakhimova è terzo match dopo anche Rublev-Harris), sul Campo 12 con Fonseca-Brooksby (Bellucci-Lehecka è terzo match dopo anche Zarazua-Anisimova), sul Campo 18 con Mochizuki-Khachanov, sul Campo 14 con Fernandez-Siegemund, sul Campo 15 con Jarry-Tien e sul Campo 16 con Mannarino-Royer.

Sugli altri campi sono previsti alcuni incontri di doppio, come sul 9 dove alle ore 12.00 era previsto l’esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia composta dall’uruguayano Behar e dal belga Vliegen. I due azzurri dovranno attendere che smetta di piover per poter debuttare a Wimbledon, dove un eventuale eccessivo slittamento potrebbe portare a un intasamento del programma di domani. Oggi non si inizierà a giocare prima delle ore 13.15.