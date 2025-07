Perché le 10 km dei Mondiali di nuoto di fondo sono state spostate. Ma non è detto che si svolgano: i criteri da rispettare

Non c’è pace per le 10 km di nuoto di fondo dei Mondiali 2025 in corso a Singapore: le gare sono state nuovamente spostate e sono ora programmate entrambe per mercoledì 16 luglio, alle ore 7.00 italiane per gli uomini ed alle ore 10.00 italiane per le donne.

World Aquatics è stata costretta a questo nuovo rinvio a causa dei risultati dei valori dell’acqua del campo di gara, a Sentosa, ancora inaccettabili: sono attesi nella notte italiana i risultati su altri campioni prelevati nelle scorse ore.

Per questo motivo ancora non è certo che le gare si svolgano nella giornata di domani, ma è possibile, in caso di valori dell’acqua ancora inaccettabili, che vengano ulteriormente spostate a giovedì 17 luglio, inizialmente proposto come giorno di riserva del calendario.

I principali criteri da rispettare per le gare in acque marine costiere tropicali, come quelle di Sentosa, sono una temperatura compresa tra un minimo di 16,0 °C e un massimo di 31,0 °C, ed una profondità minima dell’acqua in qualsiasi punto di 1.40 metri.

Inoltre le principali caratteristiche qualitative dell’acqua dovranno essere un pH compreso tra 6 e 9, una concentrazione batterica di enterococchi non superiore a 100 ufc/100 mL, una concentrazione batterica di escherichia coli non superiore a 250 ufc/100 mL, ed assenza di proliferazione algale.

REGOLAMENTO WORLD AQUATICS (DAL 1° GENNAIO 2025)

9.1.6 Condizioni dell’acqua

9.1.6.1 Un certificato di idoneità all’uso dell’impianto di gara dovrà essere rilasciato dalle autorità sanitarie e di sicurezza locali competenti. In generale, il certificato deve riguardare la purezza dell’acqua e la sicurezza fisica, tenendo conto di altri aspetti.

9.1.6.2 La profondità minima dell’acqua in qualsiasi punto del percorso dovrà essere di 1,40 metri.

9.1.6.3 La temperatura dell’acqua dovrà essere compresa tra un minimo di 16,0 °C e un massimo di 31,0 °C. La temperatura dovrà essere controllata il giorno della gara, 2 ore prima della partenza, in tre punti del percorso a una profondità di 40 cm. La temperatura concordata sarà la media delle tre temperature rilevate. Tale controllo dovrà essere effettuato alla presenza di una Commissione composta dalle seguenti persone: un Arbitro, un membro del Comitato Organizzatore e un allenatore delle squadre presenti, designati durante la Riunione Tecnica.

10 LINEE GUIDA SULLA QUALITÀ DELL’ACQUA PER IL NUOTO IN ACQUE LIBERE

10.1 Linee guida sulla qualità dell’acqua per il nuoto in acque libere

10.1.1 Obiettivi

Lo scopo di questo Regolamento è quello di fornire una guida al Comitato Organizzatore (CO) di qualsiasi evento di Nuoto in Acque Libere del World Aquatics su questioni relative alla qualità dell’acqua in un sito di gara o di allenamento proposto.

In conformità con le Linee Guida dell’OMS sulla qualità delle acque ricreative (2021), queste Linee Guida del World Aquatics forniscono i seguenti dettagli:

• Identificazione di contaminanti significativi dell’acqua;

• Livelli di microrganismi specifici;

• Un modello per l’ispezione sanitaria; e

• Una matrice di classificazione combinata per determinare l’idoneità di un sito di gara.

10.1.2 Contesto narrativo

World Aquatics organizza gare di nuoto in acque libere in mare aperto, laghi, fiumi e altre vie navigabili interne,

comunemente su distanze di 5 km o più. Il Comitato Tecnico per il Nuoto in Acque Libere (TOWSC), in collaborazione con il Comitato di Medicina dello Sport (SMC), si impegna a garantire la sicurezza degli atleti come priorità.

Mentre le Norme per il Nuoto in Acque Libere affrontano una serie di fattori per la salute e la sicurezza, tra cui la temperatura dell’acqua, la qualità dell’acqua e altre forme di contaminazione o pericolo per l’acqua, queste Linee Guida affrontano specificamente la qualità dell’acqua, con particolare attenzione agli organismi indicatori batterici, Enterococchi intestinali ed Escherichia Coli (E. coli). Questi sono indicatori affidabili di contaminazione fecale da animali, liquami umani o effluenti e rappresentano il rischio più probabile per il benessere degli atleti.

I nuotatori in acque libere possono essere esposti alla contaminazione da agenti presenti nell’acqua per inalazione, ingestione (deglutizione) e contatto diretto con la pelle. Le mucose sensibili di occhi, orecchie, naso, bocca e

delle vie respiratorie superiori rappresentano potenziali punti di ingresso per le infezioni durante l’immersione prolungata.

L’ingestione di un volume significativo di acqua contaminata mette a dura prova il sistema gastrointestinale e può

causare diarrea e vomito. Tuttavia, questi effetti sono determinati principalmente dal ceppo e dalla concentrazione

di uno specifico microrganismo, dal periodo di esposizione e dallo stato immunitario o dalla suscettibilità dell’ospite (il nuotatore).

Le conseguenze possono variare da sintomi gastrointestinali lievi a moderati, infezioni a orecchie, naso e occhi e

in alcuni individui suscettibili, malattie respiratorie. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i sintomi sono transitori e

rispondono a una terapia medica conservativa. Tuttavia, possono insorgere conseguenze mediche più gravi e

quindi, un impianto di gara che rispetti gli standard di sicurezza accettati minimizzerà chiaramente i rischi per l’atleta.

L’idoneità di un potenziale impianto per l’allenamento o la gara è determinata da una valutazione combinata della qualità microbica dell’acqua e da un’indagine sulle condizioni igienico-sanitarie. Il primo quantifica i batteri identificati, mentre il secondo prevede un’ispezione visiva, che individua altre fonti di inquinamento come il deflusso da scarichi di acque piovane o scarichi industriali. L’indagine sanitaria considera anche l’influenza delle condizioni meteorologiche, in particolare le precipitazioni, e il potenziale impatto su un sito.

10.1.3 Valutazione dei contaminanti batterici

Un consenso unanime ha stabilito che Enterococchi intestinali ed Escherichia coli sono gli indicatori più affidabili di contaminazione fecale in acqua. I livelli accettabili di questi organismi per una balneazione sicura sono conformi ai limiti proposti dall’OMS (2021), dall’Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (2017), dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (2020), dal Ministero della Salute neozelandese (2021) e dall’Australian National Health and Research Council (2017). Pertanto, World Aquatics applica i seguenti standard nelle strutture per il nuoto in acque libere, distinguendo tra acque soggette a marea e corsi d’acqua interni, tenendo conto di variabilità quali salinità, influenza delle maree e distribuzione degli organismi.

Frequenza delle analisi dell’acqua

Per aggiudicarsi una gara di Nuoto in Acque Libere, il Comitato Organizzatore (CO) è tenuto a fornire al

World Aquatics Office un rapporto autorizzato di analisi della qualità dell’acqua, prelevato da campioni prelevati in loco e successivamente ai seguenti intervalli:

• Due (2) mesi prima della gara

• Sette (7) giorni prima dell’inizio della gara

• Non più di 48 ore prima della gara

• Il giorno della gara*

I campioni d’acqua devono essere prelevati da tre (3) punti diversi del percorso e analizzati presso un laboratorio autorizzato. Il risultato peggiore determinerà la qualità complessiva dell’acqua, con i seguenti

livelli di tolleranza per le rispettive sedi.

*NOTA: Il campionamento effettuato il giorno della gara, nonostante eventuali ritardi nella comunicazione, verrà utilizzato solo in caso di variazione della qualità dell’acqua, causata da tempeste o altri fattori imprevedibili, che potrebbe causare malattie tra i partecipanti. I dati delle analisi dell’acqua guideranno la scelta del trattamento più appropriato.

10.1.4.1 Per acque oceaniche e di transizione (sottoposte a marea)

• pH compreso tra 6 e 9

• Enterococchi non più di 100 ufc/100 mL

• E. coli non più di 250 ufc/100 mL

• Assenza di proliferazione algale

10.1.4.2 Per vie navigabili interne

• pH compreso tra 6 e 9

• Enterococchi non più di 200 ufc/100 mL

• E. coli non più di 500 ufc/100 mL

• La presenza di proliferazione algale e formazione di schiuma nelle vie navigabili interne richiederà un test per i cianobatteri i cui risultati dovranno essere confermati dall’autorità sanitaria locale competente. World Aquatics richiede una tolleranza inferiore a 100.000 cellule/mL.

(Riferimento: World Triathlon Water Quality Statement 2019)

Ispezioni Sanitarie

Un’ispezione sanitaria del sito di gara è principalmente un’ispezione visiva “soggettiva”, preferibilmente effettuata da personale qualificato. Questa ispezione indica se il sito di gara è potenzialmente suscettibile a contaminazione fecale

da altre fonti. Queste includono l’afflusso identificato dalle autorità sanitarie locali, da fabbriche, aziende agricole o

hotel nelle vicinanze, nonché l’influenza delle acque piovane in eccesso dopo periodi di forti piogge.

Inoltre, un’ispezione visiva dovrebbe registrare aree di ristagno, limpidezza dell’acqua, cattivo odore, segni di fioritura algale, “schiuma” superficiale o inquinanti visibili come pellicola d’olio o “chiazza d’acqua”. Questi costituiscono una “lista di controllo” dei fattori sanitari che la potenziale organizzazione ospitante deve includere nel documento di candidatura per World Aquatics.

Laddove vi sia un impatto dimostrabile da eventi meteorologici come forti piogge, il documento di candidatura dovrebbe fornire prove chiare e documentate del “tempo di bonifica” dell’acqua per riportare il sito a livelli accettabili di organismi indicatori.

Inoltre, un’ispezione visiva di ogni impianto deve anche identificare potenziali pericoli come maree, correnti, detriti in generale, tronchi galleggianti o affioramenti rocciosi che potrebbero compromettere la posa del percorso o ostacolare o ferire un nuotatore. Queste questioni si sovrappongono alle competenze del Responsabile della Sicurezza di World Aquatics, la cui ispezione avviene al momento della gara.

Regolamento per l’idoneità di un impianto di nuoto in acque libere

10.1.6.1 Matrice di classificazione per l’idoneità dell’impianto

Per soddisfare gli obblighi in materia di salute e sicurezza degli atleti, l’idoneità di ogni impianto di nuoto in acque libere di World Aquatics deve essere determinata considerando tre set di dati, ovvero:

1. Risultati delle analisi della qualità dell’acqua

2. Rapporto dell’ispezione sanitaria

3. Conoscenza dell’impatto meteorologico locale

Di conseguenza, World Aquatics utilizza una matrice di classificazione, modellata sulla Dichiarazione sulla Qualità dell’Acqua del World Triathlon (2019), per aiutare a determinare l’idoneità di tutti gli impianti di gara OWS.

Riepilogo delle norme sulla qualità dell’acqua per il nuoto in acque libere per l’idoneità delle sedi

In base alle matrici decisionali sulla qualità dell’acqua di cui sopra, World Aquatics si aspetta che tutte le sedi di gara di nuoto in acque libere soddisfino i criteri delineati nel Livello 1, ovvero una qualità dell’acqua eccellente.

Tuttavia, in alcune circostanze, anche il Livello 2 (buona qualità dell’acqua) può essere considerato accettabile e

sicuro per la competizione. Ad esempio, una sede può essere considerata non idonea solo dopo forti piogge e

riclassificata come soddisfacente dopo la “pulizia” dell’acqua o quando carenze igieniche come la presenza di

detriti, pericoli o contaminanti superficiali vengono rimosse fisicamente.

Tutte le decisioni sulla riclassificazione della sede spettano alle Commissioni congiunte del TOWSC e dello SMC, o a un loro delegato, in collaborazione con il Responsabile Medico del Comitato Organizzatore.

NOTA: I livelli d’acqua 3 e 4 non sono accettabili per World Aquatics per la sicurezza di competizioni o allenamenti.