Perché Eurosport non si vede più su Sky: cosa è successo e soluzioni alternative

A partire da oggi, martedì 1° luglio, i canali lineari di Eurosport, ovvero Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD non saranno più visibili su Sky: la nuova programmazione infatti prevede due canali aggiuntivi all’offerta sportiva, che andranno a rimpiazzare quelli non più disponibili.

Nella data di ieri, lunedì 30 giugno 2025, infatti, è semplicemente scaduto il contratto tra Sky ed Eurosport, che le due aziende non hanno rinnovato: ora i canali lineari di Eurosport saranno visibili soltanto in due modalità, ovvero o su DAZN o su discovery+.

L’offerta di Sky, però, non si è ridotta in seguito al mancato accordo, ed i contenuti non più disponibili sono stati subito rimpiazzati: sono stati lanciati, infatti, a partire da oggi, due canali sostitutivi, ovvero Sky Sport Legend (210) e Sky Sport Mix (211).