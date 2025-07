Perché Benedetta Pilato non farà i 100 rana ai Mondiali: le azzurre iscritte e quando la vedremo in gara

Tra lunedì 28 e martedì 29 luglio a Singapore, nell’ambito dei Mondiali 2025 degli sport acquatici, si disputeranno batterie, semifinali e finale dei 100 rana femminili del nuoto in corsia: l’Italia sarà rappresentata da Anita Bottazzo e Lisa Angiolini.

Non ci sarà, dunque, Benedetta Pilato: le due azzurre protagoniste in Asia hanno ottenuto il tempo utile per la qualificazione alla rassegna iridata prima di Pilato, la quale, invece, sarà protagonista sulla distanza dei 50 rana, gara successiva ai 100.

I 100 rana femminili dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena (semifinali e finale), Sky Sport Mix (semifinali e finale), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutti i turni.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Lunedì 28 luglio

04.45 Batterie 100m rana donne (BOTTAZZO Anita, ANGIOLINI Lisa) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go e NOW

13.30 Semifinali 100m rana donne – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go e NOW

Martedì 29 luglio

14.40 Finale 100m rana donne – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go e NOW

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena (semifinali e finale), Sky Sport Mix (semifinali e finale).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.