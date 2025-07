Pentathlon, Valentina Martinescu e Matteo Bovenzi conquistano l’argento nella staffetta mista degli Europei

Gli Europei senior 2025 di pentathlon moderno consegnano all’Italia la medaglia d’argento nella specialità non olimpica della staffetta mista: a Madrid, in Spagna, conquistano la piazza d’onore gli azzurri Valentina Martinescu (Junior Asti) e Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare).

La medaglia d’oro ed il titolo continentale di specialità vanno ai magiari Blanka Guzi e Mihaly Koleszar, che si impongono con lo score di 1567 punti, coronando la rimonta vincente grazie al miglior tempo fatto segnare nel laser run, con cui scavalcano la coppia azzurra.

L’Italia di Valentina Martinescu (Junior Asti) e Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) deve accontentarsi della medaglia d’argento dopo aver sognato il colpo grosso: gli azzurri, dopo l’eliminazione ai quarti nella scherma, ottengono il secondo crono nella prova ad ostacoli e poi balzano al comando dopo aver fatto segnare il miglior tempo assoluto nel nuoto. Nel laser run poi arrivano la rimonta magiara e la piazza d’onore con 1536.

In una gara con gran distacchi tra le coppie al via, la medaglia di bronzo va alla Francia, comunque mai in grado di impensierire magiari ed azzurri: i transalpini Coline Flavin e Leo Bories salgono sul gradino più basso del podio chiudendo a quota 1490 punti.