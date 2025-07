Pentathlon, Tognetti, Rinaudo e Martinescu staccano il pass per la finale femminile degli Europei

Sono andate in scena le semifinali femminili per quanto riguarda i Campionati Europei 2025 di pentathlon moderno. Presso gli impianti del Centro Deportivo y Sociocultural Militar del E.T. “La Dehesa” di Madrid (Spagna) le nostre portacolori erano a caccia dell’atto conclusivo e Aurora Tognetti (Carabinieri), Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Valentina Martinescu (Junior Asti) hanno superato le semifinali raggiungendo l’atto conclusivo.

Nella semifinale “A” Aurora Tognetti ha chiuso al comando con 1431 punti grazie al miglior punteggio nella scherma (250) e il secondo tempo complessivo negli ostacoli (0:29.43). Bene anche Valentina Martinescu, che ha chiuso la semifinale A con 1417 punti, il miglior tempo nel nuoto (2:11.60) e il secondo punteggio nella scherma (244).

Nella semifinale B, invece, Alice Rinaudo, è risultata la prima nella scherma (250) e seconda nel nuoto (2:18.83) concludendo in ottava posizione con 1398 punti. Manca l’approdo alla finale, invece, Maria Beatrice Mercuri.

Cosa prevede il programma degli Europei? Domani, giovedì 24 luglio, sono in programma le semifinali maschili che vedranno al via Roberto Micheli (Fiamme Oro), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare).