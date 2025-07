Pentathlon, Roberto Micheli stacca il pass per la finale ad Alessandria d’Egitto

Nelle semifinali maschili della Finale di Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno, in corso ad Alessandria d’Egitto, stacca il pass per l’ultimo atto Roberto Micheli (Fiamme Oro), mentre vengono eliminati Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Matteo Cicinelli (Carabinieri).

Nella Semifinale A passa il turno Roberto Micheli (Fiamme Oro) nonostante la penalizzazione per falsa partenza nel laser run: l’azzurro chiude al nono posto con 1504 punti, staccando l’ultimo pass disponibile per la finale, bruciando in volata il bulgaro Todor Mihalev, decimo con 1503 e primo degli eliminati.

Non ce la fa, invece, Giorgio Malan, eliminato nella prova ad ostacoli a causa di un doppio errore alle tilting ladders: l’azzurro fa segnare il miglior tempo sia nel nuoto (2:01.13) che nel laser run (10:15.46), ma non riesce a rientrare tra i primi nove e termina 16° a quota 1209.

Nella Semifinale B, invece, Matteo Cicinelli, è costretto al ritiro nel laser run, prova nella quale partiva dal settimo posto, a causa di un colpo di calore: l’azzurro si classifica dunque 17° a quota 870 e non prenderà parte all’ultimo atto di domani.